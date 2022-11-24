Уэльс — Иран. Гарет Бэйл отправит персов домой

25 ноября состоится матч группового этапа чемпионата мира Уэльс — Иран. Начало игры – в 13:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам. Поставить на победу валлийцев можно с коэффициентом 2.08. Победа сборной Ирана оценивается аналитиками в 4.20. Ничья доступна за 3.14.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 Уэльс — Иран 25 ноября 2022 года

По мнению букмекеров, матч не будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.58, а на тотал больше 2.5 мяча – за 2.48. На гол Уэльса дают коэффициент 1.29. Если забьёт Иран, сыграет коэффициент 1.63. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 2.10.

Анализ и прогноз на матч группового этапа чемпионата мира Уэльс — Иран (25.11.2022)

События на чемпионате мира по футболу развиваются стремительно и вот уже не за горами 2-й тур группового этапа. Он откроется в пятницу матчем в группе B, где сборная Уэльса второй раз в своей истории сыграет с Ираном. Стартовый свисток рефери Марио Эскобара прозвучит над стадионом «Ахмед бин Али» в 13:00 мск.

Для сборной Уэльса матч с командой США стал первым за 64 года на чемпионатах мира. Завершился он вничью — 1:1. Гол Гарета Бэйла с пенальти стал ответом на мяч, который забил Тимоти Веа – сын легендарного футболиста Джорджа Веа.

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Для того чтобы сохранить хорошие шансы на плей-офф, валлийцам нужно обязательно побеждать Иран. Желательно с крупным счётом, но три очка уже будет неплохо. Ориентиром для Уэльса является матч сборной Англии, которая разгромила Иран со счётом 6:2. Два мяча иранцы забили уже после того, как счёт стал 4:0.

Пропускать так много – это вообще нетипично для Ирана. Последний раз больше двух мячей в ворота сборной забивали в январе 2019 года (в полуфинале Кубка Азии). Предпоследний раз такое случилось аж в 2015 году в товарищеском матче со Швецией – 80 матчей назад.

Так что спишем эти шесть голов Англии на несчастный случай. К тому же он и правда имел место быть. Уже на восьмой минуте матча основной голкипер Алиреза Беиранванд получил тяжёлую травму после столкновения с собственным защитником.

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Все шесть пропущенных мячей в пассиве вышедшего на замену Сейеда Хоссейна. В своём восьмом матче за сборную он пропустил в полтора раза больше мячей, чем за семь предыдущих появлений на поле в составе национальной команды.

Игроки сборной Уэльса ниже классом, чем их соседи по острову. Футбол у этой команды гораздо ближе к классическому британскому «бей-беги». Валлийские футболисты быстры в контратаках, точны в навесах с фланга, опасны на стандартах и хороши при игре в воздухе.

Обратной стороной являются слабая позиционная игра и отсутствие запасного плана. Матч с Украиной (1:0), который вывел Уэльс на чемпионат мира, стал единственной победой этой команды за последние девять встреч. При этом за прошлые 12 игр Уэльс лишь однажды не забил (Польше) и только один раз не пропустил (от Украины).

Поищем оправдания. В отличие от Ирана, который до чемпионата мира успел сыграть пять товарищеских матчей, Уэльсу некогда было отвлекаться по мелочам. В 2022 году соперниками «драконов» были крепкие Австрия, Чехия и Польша, мотивированная Украина, а также записные фавориты международных турниров – Нидерланды и Бельгия.

Иран в 2022-м из именитых соперников может похвастаться лишь ничейным результатом в матче с чемпионом Африки — Сенегалом (1:1) и победой во встрече с уругвайцами (1:0). Гол Сенегалу, к слову, забил лучший бомбардир иранской сборной — Сердар Азмун. Однако бывший игрок «Зенита» приехал на чемпионат мира с травмой.

В матче с англичанами Азмун вышел на поле лишь на 77-й минуте, когда счёт уже был 1:5. Это было первое появление нападающего немецкого «Байера» на поле с 30 сентября. Однако Иранский Месси, как иногда называют Азмуна, заверил, что против Уэльса он готов выйти в стартовом составе.

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Дуэль Гарета Бэйла и Сердара Азмуна закончится в пользу первого. Уэльс выше классом и сильнее духом. Матчи с Бельгией и Нидерландами закалили команду, а выцарапанная ничья с американцами стала проявлением характера. Матч с Ираном – самый важный для результата на групповом этапе.

Правда, без пропущенного гола не обойдётся. Уэльсу забивал даже Виталий Лисакович – белорусский нападающий, известный по выступлениям за «Локомотив» и «Рубин». Поставить на победу Уэльса и «обе забьют» можно с коэффициентом 5.05.

Прогноз и ставка на матч ЧМ-2022 Уэльс — Иран 25 ноября 2022 года

Иран пропустил шесть мячей от Англии, но это несчастный случай – в прямом и переносном смысле. Второй матч — с другой британской сборной — должен выйти не таким катастрофическим. Всё же класс валлийских игроков не так высок, как у их соседей. Однако Уэльс закалён играми с лучшими командами Европы, и матч с Ираном должен стать зрелищной прелюдией перед решающей битвой с Англией. Вот только без пропущенного гола не обойдётся – уж слишком редко Уэльс сохраняет свои владения в неприкосновенности.

Ставка: победа Уэльса и обе забьют за 5.05.

Экспресс с коэффициентом 10.11.

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Прогноз на матч Катар — Сенегал с коэффициентом 3.14.

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Прогноз на матч Бразилия — Сербия с коэффициентом 3.10.

Прогноз на матч Португалия — Гана с коэффициентом 4.30.