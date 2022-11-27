Бельгия — Марокко: ставка Константина Генича на матч чемпионата мира по футболу

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч чемпионата мира Бельгия — Марокко.
Ставка: обе забьют за 1.89.
Лучшие прогнозы на чемпионат мира.
«Сборная Бельгии будет встречаться со сборной Марокко, это группа F чемпионата мира. Бельгийцы выиграли первый матч, но не убедили. Они играли очень пассивно, очень неподвижно, не сказать, что моментов у сборной Бельгии было очень много. Проблемы в обороне тоже есть, там стареющая линия защиты, выезжать на ней всё сложнее и сложнее. Но, где надо, выручает Тибо Куртуа. Но и он не всесилен.
У марокканцев очень хорошая атака. Моменты в матче с Хорватией были. Правда, их было немного, но подходы были симпатичные. Учитывая то, как играла Бельгия против Канады, и то, что её оборону надёжной не назовёшь, а Куртуа не всегда сможет выручить, думаю, Марокко обязательно свой какой-нибудь голик забьёт.
Эн-Несири, Зиеш и другие ребята, тот же Хакими со своими подключениями, Буфаль, обязательно какие-то проблемы сборной Бельгии доставят. Тем более после 0:0 в первом матче у Марокко есть неплохой шанс побороться за выход из группы.
Бельгия свой голик организует, кто бы там в атаке ни был. Мой прогноз — обе команды забьют за 1.89».
Экспресс с коэффициентом 10.45.
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