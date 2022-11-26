Бельгия — Марокко. Эден Азар потешит самолюбие

Полузащитник назвал себя ключом к победе сборной на ЧМ-2022. Неужели это так?

27 ноября состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 Бельгия — Марокко. Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу бельгийцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.03. Успех марокканцев оценён экспертами в 4.10. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

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Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 Бельгия — Марокко 27 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч Бельгия — Марокко получится нерезультативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» можно за 1.93.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 Бельгия — Марокко (27.11.2022)

Чемпионат мира в Катаре продолжает набирать обороты и радовать болельщиков зрелищностью. На 27 ноября запланированы четыре встречи 2-го тура группового этапа финального раунда. В одной из них на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе встретятся Бельгия и Марокко. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

В игре 1-го тура сборная Бельгии одержала победу над Канадой (1:0). «Кленовые листья» сыграли лучше, но им не хватило везения. Хотя стоит отметить и потрясающую игру Тибо Куртуа. Выступающий за мадридский «Реал» голкипер отразил пенальти, а также парировал несколько опасных ударов из-за пределов собственной штрафной.

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Удивительно, но по итогам встречи не Куртуа был признан лучшим игроком. Награда досталась Кевину Де Брёйне, который как раз таки выступил явно хуже собственных возможностей. В послематчевом интервью полузащитник и сам это признал. Возможно, ему не хватило времени на акклиматизацию в Катаре.

На клубном уровне хавбек в текущем сезоне играет потрясающе. За 19 матчей во всех турнирах в составе «Манчестер Сити» он забил три мяча и отдал 13 результативных передач. В матче с Канадой футболист запомнился словесной перепалкой с главным тренером своей национальной команды и Тоби Алдервейрелдом.

Де Брёйне был недоволен тактическими моментами и игрой своей национальной команды в целом. Впрочем, конфликт был быстро урегулирован. Главное — «красные дьяволы» в непростом матче добыли три очка и стали лидерами группы. В случае победы в предстоящей встрече они досрочно получат путёвку в плей-офф мундиаля.

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Обыграть сборную Марокко — задача не из простых. В матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 она сыграла вничью с Хорватией (0:0). «Атласские львы» реже владели мячом и создали меньше потенциально голевых моментов. Тем не менее некоторые контратаки, а также плотный дальний удар со штрафного Ашрафа Хакими наверняка заставил понервничать хорватских болельщиков.

В целом за сборную Марокко выступает немало талантливых футболистов. Помимо Хакими («ПСЖ»), есть Яссин Боно («Севилья»), Хаким Зиеш («Челси»), и тем не менее резервов у сборной гораздо меньше, чем у Бельгии и Хорватии. Если она и в грядущем матче сумеет зацепиться за очки, то это будет сенсация.

Главным минусом «атласских львов» является слабая относительно защиты и полузащиты линия атаки. Подтверждает это и то, что во встрече с Хорватией практически все удары по воротам соперника нанесли хавбеки и латерали национальной команды Марокко. Нападающие нередко промахивались мимо мяча или пробегали мимо него.

При этом почти все удары были нанесены из-за пределов штрафной. Как показалось, голкиперу сборной Хорватии — Доминику Ливаковичу — не составило большого труда с ними справиться. Пребывающий в прекрасном тонусе Тибо Куртуа тем более вряд ли столкнётся с серьёзными проблемами в грядущей встрече.

Поставить на Бельгию можно с коэффициентом 2.03. Думается, после победы в матче с Канадой подопечные Роберто Мартинеса будут чувствовать себя увереннее на поле. Также наставник наверняка устранит допущенные во встрече с «кленовыми листьями» ошибки и не допустит ещё одной ссоры с Кевином Де Брёйне. Хавбек, в свою очередь, должен акклиматизироваться и показать свой лучший футбол.

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Интересно, что Эден Азар похвалил себя и сказал, что если он будет в форме, то можно выиграть чемпионат мира. Кевин Де Брёйне был, наоборот, самокритичен, и он не верит в шансы Бельгии на чемпионство. По его словам, причина в возрасте.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2022 Бельгия — Марокко 27 ноября 2022 года

Суммарно уровень футболистов сборной Бельгии намного выше, нежели у Марокко. Плюс победа в матче с Канадой, скорее всего, вдохновит «красных дьяволов». Весьма вероятно, «атласские львы», как и во встрече с Хорватией, сыграют от обороны. Однако во второй раз подряд выстоять шквал атак и не пропустить им вряд ли удастся. Впрочем, как и забить, учитывая форму Тибо Куртуа, а также отсутствие мастеровитых нападающих.

Ставка: победа Бельгии за коэффициент 2.03.

Экспресс с коэффициентом 10.45.

Прогноз на матч Бельгия — Марокко с коэффициентом 2.65.

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