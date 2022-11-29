Австралия — Дания: прогноз и ставка на матч ЧМ-2022, где покажут в прямом эфире

30 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы D встретятся сборные Австралии и Дании. Начало игры — в 18:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».



Лучшие прогнозы на сегодня.



Эксперты считают фаворитами европейцев: поставить на победу Дании можно с коэффициентом 1.48. Шансы Австралии оценили коэффициентом 7.70, ничья идёт за 4.50.



Букмекеры сомневаются, что матч Австралия — Дания будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 1.94, а ТМ 2.5 идёт за 1.96.



Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.10. Гол Австралии оценивают в 1.80, а на то, что отличится сборная Дании, можно поставить за 1.12.



Экспресс с коэффициентом 12.82.

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