Алексей Гасилин дал прогноз на матч ЧМ-2022 Нидерланды — США

Чемпион Европы в составе России U17, комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу Нидерланды – США.
Ставка: победа Нидерландов за 1.93.
«Нидерланды, как и ожидалось, закончили групповой этап на первом месте в своей группе, набрав семь очков. Первая победа над Сенегалом далась голландцам непросто, но это ещё раз показывает, что команда может взять себя в руки даже под конец матча, когда, казалось бы, преимущество было не на её стороне. Нельзя не отметить ничью с Эквадором и уверенную победу над Катаром.
Лучшие прогнозы на чемпионат мира.
Да, пусть мне лично и не особо понравилась игра Нидерландов в первые две встречи ЧМ, но результат мы видим в таблице. Под руководством Луи ван Гала Нидерланды играют очень осторожно, но слаженно. У них очень сильная оборона, где активную позицию занимает ван Дейк, и довольна слаженная атака, способная сделать довольно редкие опасные моменты результативными. В предстоящем матче с США Нидерланды ещё не должны прервать свою беспроигрышную серию длиной в 1,5 года. Соперник достался удобный.
Сборная США выходит в плей-офф со второй строчки, набрав пять очков. Нулевая ничья с Англией, результативная ничья (1:1) с Уэльсом и уверенная победа (1:0) над Ираном. Получается, что США выходят в 1/8 финала, забив всего два мяча. Сказать, что США просто повезло с группой, нельзя.
Соперники, особенно в лице англичан, достались очень сильные. Мы видим, что американцы выехали на обороне. Не пропустить от Англии многого стоит. Но с атакой у команды Штатов не всё гладко. В предстоящем матче с Нидерландами им придётся очень непросто, и пробить ворота соперника тоже с очень слаженной обороной будет практически нереально. А вот не пропустить — шанс есть, но очень маловероятный.
Одно могу сказать с уверенностью: предстоящий матч между Нидерландами и США будет с минимумом опасных моментов, но в своём прогнозе отдам всё-таки предпочтение голландцам. Верю в их трудовую победу».
Экспресс с коэффициентом 22.0.
Где покажут матч Нидерланды — США.
Впервые с ЧМ-1994 ни одна сборная не набрала 9 очков в группе.
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