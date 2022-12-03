Экспресс на 3 декабря с коэффициентом 19.4: Гакпо и Месси обойдутся без сенсаций

3 декабря стартует 1/8 финала ЧМ-2022, а в КХЛ встретятся «Витязь» и «Северсталь». Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 19.4 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч ЧМ-2022 Нидерланды — США 3 декабря

Нидерланды получили на жеребьёвке, казалось бы, самую слабую группу на турнире. Но и Эквадор, и Сенегал доставили «оранжевым» немало проблем. Выход в плей-офф с первого места в группе был добыт не без труда, и подопечные Луи ван Гала не произвели впечатление сборной, способной на великие свершения в будущих матчах с топ-командами.



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Однако сборная США должна быть Нидерландам по силам. Американцы – симпатичная команда, которая строится с прицелом на будущий домашний чемпионат мира. Но многим игрокам не хватает класса и опыта, чтобы блеснуть на турнире. Выход в плей-офф вышел натужным, а в решающем матче команда потеряла одного из своих лидеров – Кристиана Пулишича.

В шести последних матчах с участием США было забито суммарно семь голов. Поставить на победу Нидерландов и тотал меньше 2.5 можно с коэффициентом 3.62.

Прогноз на матч ЧМ-2022 Аргентина — Австралия 3 декабря

Аргентинцам достался, наверное, самый простой из возможных соперников в плей-офф, но это только на бумаге. Австралийцы уже стали авторами нескольких сюрпризов на турнире, их не стоит сбрасывать со счетов. Аргентина тоже успела показать себя как с хорошей стороны, так и не очень. Саудовская Аравия, которой Месси и компания проиграли в 1-м туре чемпионата мира, едва ли была сильнее этой Австралии.



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Конечно, с исходом этого матча угадать очень просто. Чтобы ставить здесь против Аргентины, нужно быть либо гением, либо дураком. Мы попробуем совместить всё хорошее, что только можно будет найти в этом матче, потому что банальная победа фаворита идёт с мизерным коэффициентом 1.20 и совсем не привлекает.

В победе Аргентины сомнений очень мало, это просто сборные разного уровня, а очередной недооценки Лионель Скалони уже не допустит. «Соккеруз» хоть и аутсайдеры, но они не безнадёжны, на групповом этапе австралийцы забивали в каждом матче, играли очень агрессивно и не боялись авторитетов. Номинальные гости не уйдут без боя, как минимум на один забитый мяч от них можно рассчитывать, тем более что оборона аргентинцев далека от идеала. Обе забьют за 2.75.

Прогноз на матч КХЛ «Витязь» — «Северсталь» 3 декабря

Игра действительно равных соперников, которые не только в таблице занимают близкие места, но и по игре одинаково разочаровывают своих болельщиков. «Витязь» уже почти месяц не может одержать победу в основное время, за этот период команда лишь дважды смогла перебороть соперников в овертайме. Все победы были минимальные с парой забитых голов, но при шести поражениях оборона «богатырей» показала себя очень слабо – в четырёх случаях пропускалось не менее четырёх шайб.

На домашнем льду подмосковный клуб также совсем не впечатляет, одержав одну победу в шести предыдущих встречах — в овертайме над «Торпедо» (2:1). Впрочем, важно отметить, что «Северсталь» по большому счёту ничем ответить сопернику не может. У подопечных Андрея Разина ужасные показатели на выезде, однако два последних матча удалось также затащить хотя бы в овертайм и набрать необходимые очки. Что интересно, «Северсталь» одержала всего одну победу на отрезке из шести матчей, но она была именно над «Витязем». А в последней игре со СКА дважды вырывалась вперёд, но не хватило класса (3:4).

От этого и стоит отталкиваться, ведь череповчане отлично играют в Подольске, где добыли три победы в трёх предыдущих играх. Сейчас «Северстали» необходимо догонять конкурента по таблице, поэтому она будет биться до конца. Возьмём победу гостей с форой (0) с коэффициентом 1.95.

Экспресс на матчи 3 декабря

Ставка 1: победа Нидерландов в матче с США и ТМ 2.5 за 3.62.

Ставка 2: обе забьют в матче Аргентина – Австралия за 2.75.



Ставка 3: победа «Северстали» в матче с «Витязем» с форой (0) за 1.95.

Общий коэффициент: 3.62 Х 2.75 Х 1.95 =19.4.

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