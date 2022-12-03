Прогноз на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу Нидерланды — США

Представляем вашему вниманию прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре Нидерланды – США.
Ставка: победа Нидерландов со счётом 2:0 за 8.00.
Нидерланды получили на жеребьёвке, казалось бы, самую слабую группу на турнире. Но и Эквадор, и Сенегал доставили оранжевым немало проблем. Выход в плей-офф с первого места в группе был добыт не без труда, и подопечные Луи ван Гала не произвели впечатление сборной, способной на великие свершения в будущих матчах с топ-командами.
Сборная США должна быть Нидерландам по силам. Американцы – симпатичная команда, которая строится с прицелом на будущий домашний чемпионат мира, но многим игрокам не хватает класса и опыта, чтобы блеснуть на турнире. Выход в плей-офф вышел натужным, а в решающем матче команда потеряла одного из своих лидеров – Кристиана Пулишича.
В шести последних матчах с участием США было забито суммарно семь голов. Можно зайти на точный счёт 2:0. С такой разницей американцы проигрывали в 2022 году Канаде, Коста-Рике и Японии. И именно с таким счётом в пользу Нидерландов закончились три из пяти последних матчей оранжевых.
Экспресс с коэффициентом 22.0.
Где покажут матч Нидерланды — США.
Прогноз на матч Аргентина — Австралия с коэффициентом 3.70.
Определились все пары участников 1/8 финала ЧМ-2022.
Впервые с ЧМ-1994 ни одна сборная не набрала 9 очков в группе.
- 3 декабря 2022
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