Прогноз на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу Нидерланды — США

Представляем вашему вниманию прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре Нидерланды – США.

Ставка: победа Нидерландов со счётом 2:0 за 8.00.

Лучшие прогнозы на ЧМ-2022.

Нидерланды получили на жеребьёвке, казалось бы, самую слабую группу на турнире. Но и Эквадор, и Сенегал доставили оранжевым немало проблем. Выход в плей-офф с первого места в группе был добыт не без труда, и подопечные Луи ван Гала не произвели впечатление сборной, способной на великие свершения в будущих матчах с топ-командами.

Сборная США должна быть Нидерландам по силам. Американцы – симпатичная команда, которая строится с прицелом на будущий домашний чемпионат мира, но многим игрокам не хватает класса и опыта, чтобы блеснуть на турнире. Выход в плей-офф вышел натужным, а в решающем матче команда потеряла одного из своих лидеров – Кристиана Пулишича.

В шести последних матчах с участием США было забито суммарно семь голов. Можно зайти на точный счёт 2:0. С такой разницей американцы проигрывали в 2022 году Канаде, Коста-Рике и Японии. И именно с таким счётом в пользу Нидерландов закончились три из пяти последних матчей оранжевых.

Экспресс с коэффициентом 22.0.

Где покажут матч Нидерланды — США.

Прогноз на матч Аргентина — Австралия с коэффициентом 3.70.

Определились все пары участников 1/8 финала ЧМ-2022.

Впервые с ЧМ-1994 ни одна сборная не набрала 9 очков в группе.