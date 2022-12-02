Нидерланды — США. Американцы уже прыгнули выше головы

3 декабря состоится матч 1/8 финала чемпионата мира Нидерланды — США. Начало игры – в 18:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение нидерландцам. Поставить на победу Нидерландов можно с коэффициентом 2.01. Успех американцев оценивается аналитиками в 4.30. Ничья доступна за 3.50.

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Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 Нидерланды — США 3 декабря 2022 года

По мнению букмекеров, матч не будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.65, а на тотал больше 2.5 мяча – за 2.44. На гол Нидерландов дают коэффициент 1.26. Если забьёт США, сыграет коэффициент 1.62. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 2.07.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала чемпионата мира Нидерланды — США (03.12.2022)

Чемпионат мира по футболу вступает в решающую стадию. Игры плей-офф открываются матчем на «Халифе» в Дохе. Победитель группы А — Нидерланды — сыграет за выход в четвертьфинал со второй командой группы B – США.

Луи ван Гал уже выводил сборную Нидерландов в плей-офф чемпионата мира. В 2014 году в Бразилии «оранжевым» удалось дойти до полуфинала и занять итоговое третье место. Восемь лет спустя вопрос выхода в 1/8 финала, кажется, решился ещё на стадии жеребьевки.

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Нидерланды угодили в одну группу с хозяевами чемпионата мира, которые не вытянули уровень турнира и проиграли все три матча. Помимо побед во встрече с Катаром (2:0) и Сенегалом (2:0), подопечные ван Гала сыграли вничью с Эквадором (1:1) и, набрав семь очков, выиграли группу.

Матч с Эквадором оказался самым сложным на турнире для Нидерландов. Команда из Южной Америки хоть и была вынуждена отыгрываться, но превзошла грозных европейцев по всем статьям, кроме владения мячом и голов. Потеря двух очков стоила Эквадору путёвки в плей-офф, а для оранжевых эта игра стала хорошим уроком.

Нидерландцев уже успели покритиковать за отсутствие креатива и запоминающейся игры, но результат есть результат – эта команда не проигрывает 18 матчей подряд. Последнее поражение «оранжевые» потерпели в матче с Чехией в 1/8 финала прошлого чемпионата Европы.

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Сборная США за те же полтора года успела сыграть в 30 матчах разного статуса – 17 побед, девять ничейных результатов и четыре поражения. До поездки в Катар удалось провести лишь одну встречу с командой из Европы. В декабре 2021 года со счётом 1:0 был обыгран экспериментальный состав сборной Боснии и Герцеговины.

Выход в плей-офф был добыт американцами в сложном матче с командой из Азии. В 3-м туре была обыграна сборная Ирана (1:0). Упорные матчи с Уэльсом (1:1) и Англией (0:0) принесли два ничейных результата.

Сборная США – молодая команда, на которую возлагают особые надежды на домашнем чемпионате мира через три с половиной года. В её составе уже есть игроки из топ-клубов, но их количества недостаточно, чтобы доминировать на столь высоком уровне.

В пользу Нидерландов говорит класс футболистов, однако игра команды оставляет много вопросов. Прощальный турнир ван Гала, по всей видимости, закончится на первом же матче с одним из фаворитов ЧМ, но США к таковым отнести сложно.

Будет ли победа Нидерландов уверенной? При взгляде на статистику обращает на себя внимание тот факт, что пять последних матчей с участием «оранжевых» и шесть последних встреч США не радовали большим количеством голов – их забивалось максимум два.

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В попытках засушить игру особенно постараются американцы. Дело может дойти и до овертайма. Поэтому выберем ставку на то, что Нидерланды не проиграют в основное время, но при этом будет забито не более двух мячей. Поставить на это можно с коэффициентом 1.97.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2022 Нидерланды — США 3 декабря 2022 года

«Оранжевые» на классе набрали семь очков в самой лёгкой группе турнира, хотя и испытали некоторые проблемы в матче с Эквадором. В трёх встречах с участием США и вовсе было забито всего три гола. Обе команды видятся кандидатами на вылет в четвертьфинале, но кому-то придётся выйти туда с ложными надеждами. Класса и опыта больших турниров гораздо больше у Нидерландов, но матч стараниями прагматичных американцев выйдет небогатым на голы.

Ставка: Нидерланды не проиграют и тотал меньше 2.5 мяча за 1.97.

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