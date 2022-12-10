Дарья Миронова дала прогноз на матч Марокко — Португалия в 1/4 финала ЧМ-2022

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч чемпионата мира Марокко – Португалия.
Ставка: победа Португалии с коэффициентом 1.70.
«Португальцы катком снесли своего соперника по первому раунду плей-офф — сборную Швейцарии со счётом 6:1. Перед матчем были обсуждения ситуации с Роналду, который выпал из стартового состава, а тренер португальцев прямым текстом сказал, что поведение Криштиану оставляет желать лучшего.
Лучшие прогнозы на чемпионат мира.
Что из этого получилось?! Лучшая игра португальцев на этом мундиале!!! Молодой нападающий Рамуш наконец-то получил свой шанс выйти с первых минут, занял позицию Криштиану в центре атаки и сразу же оформил хет-трик. Красавцы — и игрок, и тренер, который не побоялся критики, дал шанс молодому и более мотивированному футболисту, работающему на команду, а не на личные цели.
Команда Марокко — настоящая сенсация ЧМ, сразу же выбившая в первом раунде плей-офф одного из главных претендентов на Кубок — Испанию. Невероятный результат, при том, что и в групповом этапе были победа над Бельгией, не менее статусной командой, и ничья с Хорватией. Как ни пытались испанцы взломать оборону марокканцев, ничего у них не получилось. Матч дошёл до серии пенальти.
Мы помним ещё по турниру в России, что с сериями пенальти у Испании проблемы. Марокко — команда с известными фамилиями — это Хаким Зиеш, Ашраф Хакими, Нуссайр Мазрауи, а за ними целый список крепких и работоспособных ребят, готовых отдать себя полностью за победу в матче с любым соперником. Тем более что вкус триумфа сборная уже прочувствовала.
Португалия выглядит особенным соперником среди всех, кого встречала сборная Марокко, а убрав Криштиану, тренер развязал руки многим талантам, команда раскрепостилась. Если Роналду не устроит скандал и не потребует поставить его в основу, то проблем в этом матче у португальцев быть не должно. Марокко — аплодисменты за усилия и впечатления, но в полуфинал должны выходить сильнейшие по уровню игры команды. Победа Португалии».
Экспресс с коэффициентом 7.37.
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Прогноз на матч Марокко — Португалия с коэффициентом 3.78.
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