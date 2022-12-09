Англия — Франция. Мбаппе не защитит чемпионский титул

К сожалению, в игре с такими хитрыми англичанами у французов не будет шансов.

10 декабря состоится матч 1/4 финала чемпионата мира Англия — Франция. Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Шансы Англии оцениваются в 3.20. На ничью дают коэффициент 3.30.

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Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала чемпионата мира Англия – Франция 10 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч Англия – Франция не должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.14, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.80.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала чемпионата мира Англия – Франция (10.12.2022)

Матч между сборными Англии и Франции станет последним в четвертьфинале. Его победитель выйдет на кого-то из пары Португалия – Марокко и будет считаться фаворитом полуфинала. Матч пройдёт в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» и начнётся в 22:00 мск.

Англичане выиграли в трёх из четырёх матчей с разницей не менее чем в три мяча. Всё началось со сборной Ирана — 6:2, потом последовала скучнейшая ничья в матче с США. В следующих двух встречах Англия разгромила Уэльс и Сенегал с одинаковым счётом 3:0.

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Франция начала свой путь на ЧМ-2022 с разгромной победы в матче с Австралией — 4:1, потом обыграла Данию 2:1. В 3-м туре, который уже ничего не решал для Дидье Дешама, она умудрилась уступить сборной Туниса — 0:1. Поляков французы в 1/8 финала прошли без труда, обыграв со счётом 3:1.

За англичан перед началом турнира было тревожно. Они ехали в Катар имея за плечами серию из шести матчей без побед и полный провал в Лиге наций. Оказалось, не всё так страшно, ведь команда Саутгейта показывает хороший футбол и добивается нужных результатов. Впереди её ждёт самая серьёзная проверка на прочность.

По поводу Франции были схожие ощущения. Действующие чемпионы мира ехали на турнир в отвратительном расположении духа, после провала во всё той же Лиге наций. Плюс у французов были огромные кадровые проблемы. Из игроков, которые не поехали на чемпионат мира из-за травм, французы с лёгкостью могли бы собрать отдельную сборную.

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У англичан перед четвертьфиналом есть хорошая новость. Возвращается в команду Рахим Стерлинг. В воскресенье, 4 декабря, нападающий был вынужден улететь в Англию из-за нападения грабителей на его дом, где в тот момент находилась семья. Рахим должен вернуться в расположение сборной сегодня, 9 декабря, теоретически он может сыграть с Францией.

Французы продолжают считаться одними из главных фаворитов турнира, вслед за Бразилией. Утверждение спорное, так как в матчах с действительно сильными соперниками эту команду мы пока не видели. Никого из тех, с кем справилась Франция на пути к четвертьфиналу, нельзя сравнивать с Англией.

Главный козырь команды Дешама – это, безусловно, мощная атака. Килиан Мбаппе с пятью голами и двумя передачами сейчас лучший бомбардир турнира. Оливье Жиру забил три мяча и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции. Главная задача Гарета Саутгейта – придумать, как сдержать всю эту компанию и нейтрализовать угрозу, которую она несёт.

Англичане за весь турнир пропустили всего два мяча. Оба — от сборной Ирана, когда англичане были в той ситуации, что могли просто забыть о защите, разрывая соперника. Три другие сборные, которых победили англичане, сподобились лишь на четыре удара в створ ворот Пикфорда. Как ни крути, это впечатляющий показатель.

Под руководством Гарета Саутгейта сборная Англии запомнилась временами очень скучным и даже трусливым футболом. Главной целью «трёх львов» было сломать игру соперника, и у них это отлично получалось. Как мы видим, на крупном турнире англичане снова вернулись к этой тактике, которая неприятна для зрителей, но даёт результат.

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Опытнейший Кайл Уолкер, набравший хорошую форму Гарри Магуайр, а также Джон Стоунз и Люк Шоу. Вся эта компания может наглухо перекрыть кислород французам. Если Саутгейт решит сыграть ещё и в двух опорников Деклан Райс – Калвин Филлипс, то «трёхцветным» будет очень сложно проявить себя.

Прогноз и ставки на матч 1/4 финала чемпионата мира Англия – Франция 10 декабря 2022 года

Букмекеры явно недооценивают англичан. Им по силам сдержать звёздную атаку французов, а ведь это главный козырь Дешама, без которого действующие чемпионы не добьются желаемого результата. Французам не хватает дисциплины, какой-то внутренней сплочённости и характера. У англичан всё это есть, да и по составу они не уступают своему сопернику. За предложенный коэффициент победу англичан однозначно стоит брать, а французы не смогут защитить титул, а жаль.

Ставка: победа Англии за 3.20.

Экспресс с коэффициентом 8.21.

Прогноз на матч Хорватия — Бразилия с коэффициентом 2.70.

Прогноз Виктора Гусева на матч Хорватия — Бразилия.

Прогноз на матч Нидерланды — Аргентина с коэффициентом 2.65.

Константин Генич сделал прогноз на матч Нидерланды — Аргентины.