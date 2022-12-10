Марокко — Португалия: ставка Алексея Андронова на матч 1/4 финала ЧМ-2022

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу Марокко — Португалия.
Ставка 1: индивидуальный тотал Португалии больше 1.5 мяча за 1.94.
Ставка 2: обе забьют за 2.10.
«Сборная Марокко выбила из турнира Испанию и нарушила все предварительные расклады в своей части сетки. Теперь на очереди Португалия.
Марокканцы совершали героические усилия, чтобы не дать испанцам создавать моменты, и у них это получилось. Почему бы им не повторить эту историю?
Фернанду Сантуш в 1/8 финала совершенно неожиданно оставил в запасе Роналду, и швейцарская сборная в такой ситуации совершенно не знала, кого держать, как защищаться, получив ужасный для себя счёт 1:6.
Часто говорят, что если забивать на таких турнирах много – на следующий матч ничего не останется. Я думаю, что у португальцев, во-первых, осталось, а во-вторых, очень интересно, как теперь Сантуш себя поведёт – выйдет ли Роналду в старте?
Тут есть определённая загадка, которая до некоторой степени раздваивает мой прогноз. Я дам две ставки. Первая – тотал Португалии больше 1.5 мяча, вторая – обе забьют».
Экспресс с коэффициентом 7.37.
Прогноз на матч Марокко — Португалия с коэффициентом 3.78.
Месси: недопустимо назначать судью, который не соответствует уровню.
Прогноз на матч Англия — Франция с коэффициентом 3.00.
Промес может получить гражданство РФ. «Спартак» взял пример с «Зенита».
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