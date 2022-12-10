Марокко — Португалия: прогноз Александра Вишневского на матч 1/4 финала ЧМ-2022

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу Марокко – Португалия.

Ставка: победа Португалии за 1.70.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

«Вратарь Боно был героем матча с Испанией и стал вторым в истории чемпионатов мира вратарём, который не пропустил ни одного гола в послематчевых пенальти. Сборная Марокко переписала историю, став четвёртой африканской командой, которая смогла выйти в четвертьфинал, и может стать первой, что выйдет в полуфинал.

Но ничего у неё не получится, конечно. Мне кажется, что эта команда уже прыгнула выше головы и исчерпала лимит своих возможностей. Сборная Марокко играет практически без ротации, сил ей просто не хватит.

Прогнозирую уверенную победу сборной Португалии. Неважно, будет ли в стартовом составе Роналду или выйдет он на замену. Без него сборная Португалии забила шесть голов. Совпадение? Не думаю.

Сборная Марокко сотворила чудо в матче с Испанией, но ещё одного чуда она не сотворит – лимит возможностей исчерпан. Прогнозирую победу сборной Португалии в основное время».

Экспресс с коэффициентом 7.37.

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Прогноз на матч Марокко — Португалия с коэффициентом 3.78.

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Прогноз на матч Англия — Франция с коэффициентом 3.00.