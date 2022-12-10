Прогноз Артура Петросьяна на матч ЧМ-2022 Марокко — Португалия

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2022 Марокко – Португалия.

Ставка 1: Португалия не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.52.

Ставка 2: победа Португалии и тотал меньше 4.5 мяча за 1.88.

Лучшие прогнозы на ЧМ-2022.

«Кажется, здесь предельно понятно, как будет развиваться игра. Марокканцы не отступят от сценария, который принёс им победу над испанцами. Ну а португальцы, как и со Швейцарией, будут контролировать ход встречи и ждать моментов для своих взрывоопасных выпадов.

Всё-таки впервые за пять матчей марокканцев в Катаре поставлю не на них. Менее четырёх суток у них прошло с изматывающего матча с испанцами, есть потери, есть вопросы по обоим центральным защитникам. Да и просто сложно после столь тяжёлой в физическом и эмоциональном плане игры собраться ещё на один тяжёлый матч.

Ну а португальцы по большому счёту даже не вспотели – игра далась им легко, наработались новые связи, раскрылся новый бомбардир, реализовалось практически всё, что задумывалось. И, что важно, даже всем известному персонажу не удаётся испортить атмосферу внутри состава. Португалия на ходу, и, думаю, она окажется в полуфинале».

Экспресс с коэффициентом 7.37.

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Прогноз на матч Марокко — Португалия с коэффициентом 3.78.