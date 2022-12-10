Егор Титов дал прогноз на матч чемпионата мира по футболу Марокко — Португалия

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал ставку на матч чемпионата мира по футболу Марокко – Португалия.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.28.

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«Марокко — открытие чемпионата мира, тут двух мнений быть не может. Но думаю, что на этот раз им будет тяжело пройти дальше. Португальцы не испанцы, они так не катают мяч, они играют более конкретно, быстро. По технике португальцы, конечно, превосходят марокканцев, с мячом лучше работают. И видно, что парень, сделавший хет-трик со швейцарцами, на сумасшедшем кураже.

Его сейчас трудно будет остановить. Кроме того, там есть Фернандеш, Силва, Феликс, которые и отдать здорово могут, и сами забить. Думаю, марокканцы будут уже не так свежи, чтобы останавливать Португалию.

Если Марокко пропустит, то там уже придётся раскрыться. Могут и сами забить, оборона португальцев не без греха, но и у соперника будет много пространства, чтобы забить ещё.

Попробую пойти против букмекеров здесь и поставлю на тотал больше 2.5 мяча. Не получится у Марокко так держать концентрацию, как в прошлом раунде».

Экспресс с коэффициентом 7.09.

Где смотреть матч Марокко — Португалия.

Прогноз на матч Марокко — Португалия с коэффициентом 3.78.

Прогноз на матч Англия — Франция с коэффициентом 3.00.

Прогноз Виктора Гусева на матч Англия — Франция с коэффициентом 3.15.