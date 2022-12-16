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Россия — Казахстан: когда матч Кубка Первого канала, во сколько начало, смотреть онлайн

Россия — Казахстан: когда матч Кубка Первого канала, во сколько начало, смотреть онлайн
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17 декабря в Москве в рамках Кубка Первого канала сборная России встретится с командой Казахстана. Начало встречи — в 14:30 мск. Прямую трансляцию матча покажет Первый канал.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты считают явным фаворитом встречи сборную России. Поставить на победу команды Алексея Жамнова в основное время можно с коэффициентом 1.27. Шансы казахстанцев оценили коэффициентом 8.60, на ничью предлагают коэффициент 6.70.

Букмекеры ждут результативный матч. На ТБ 4.5 шайбы дают коэффициент 1.34, а на ТМ 4.5 — 3.10. На то, что обе команды смогут забросить шайбы, можно сделать ставку за 1.16. Гол на первой минуте матча идёт за 11.00.

Экспресс с коэффициентом 6.44.

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