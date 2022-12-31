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«Сент-Луис» — «Миннесота»: прогноз Павла Лысенкова на игру регулярного чемпионата НХЛ

«Сент-Луис» — «Миннесота»: прогноз Павла Лысенкова на игру регулярного чемпионата НХЛ
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Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сыграют «Сент-Луис Блюз» и «Миннесота Уайлд».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.90.

«Сент-Луис» ведёт отчаянную борьбу за то, чтобы забраться в кубковую восьмёрку Запада. Причём команда выступает неважно — лишь пять побед в последних 10 матчах. Как только попадается серьёзный соперник, то он драконит «Блюз» — как было в матчах с «Вегасом» (4:5 бул.) и «Торонто» (4:5 ОТ).

Лучшие прогнозы на сегодня.

Обидно «Сент-Луису» и то, что он проиграл прямому конкуренту в борьбе за плей-офф – «Сиэтлу» (2:5). Так что команда весьма проблемная, и много вопросов к нестабильному вратарю Джордану Биннингтону.

«Миннесота» выступает получше, уже находится в кубковой восьмёрке. Признак класса – недавно «Уайлд» выиграли все четыре матча в домашней серии. Вижу, что у команды Кирилла Капризова побольше стабильности. Но гадать, кто здесь победит, не стану. Слишком всё непредсказуемо.

Я бы взял в этом матче кэф 1,9 на то, что мы увидим общий тотал больше 5,5 шайбы. Кстати, в последних семи играх «Сент-Луис» шесть раз пробивал такой тотал», — сказал Лысенков.

Экспресс с коэффициентом 8.78.

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