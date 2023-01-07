«Вильярреал» — «Реал»: во сколько начало, где покажут онлайн, кто фаворит

7 января состоится матч 16-го тура Примеры «Вильярреал» — «Реал». Начало игры — в 18:15 мск.

Встречу в прямом эфире можно смотреть на Okko.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10. Успех «Вильярреала» оценён экспертами в 3.40. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Букмекеры уверены, что матч «Вильярреал» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.59.

Экспресс с коэффициентом 9.69.

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Прогноз на матч «Вильярреал» — «Реал» Мадрид с коэффициентом 3.80.

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