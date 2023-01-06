«Вильярреал» — «Реал». Бензема ещё как мотивирован

7 января состоится матч 16-го тура Примеры «Вильярреал» — «Реал». Начало игры — в 18:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10. Успех «Вильярреала» оценён экспертами в 3.40. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Вильярреал» — «Реал» 7 января 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Вильярреал» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.59.

Анализ и прогноз на матч 16-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» — «Реал» (07.01.2023)

После международной паузы возобновились регулярные чемпионаты, в частности испанская Примера. На 7 января запланированы три встречи 16-го тура. В самой ранней из них на стадионе «Керамика» померяются силами «Вильярреал» и мадридский «Реал». Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск.

«Вильярреал» уходил на перерыв не в лучшем расположении духа. Клуб расстался с Унаи Эмери и назначил на его должность Кике Сетьена, который в 2020-м возглавлял «Барселону». Стоит отметить — не очень успешно. Каталонцы в том сезоне уступили чемпионство как раз «Реалу», а также вылетели из Лиги чемпионов, унизительно уступив «Баварии» (2:8).

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Путь Сетьена во главе «жёлтой субмарины» начался крайне неудачно. Его подопечные одержали победу только в одном из пяти матчей — с «Эспаньолом» (1:0). Вничью они сыграли с «Хапоэлем» из Беэр-Шевы (2:2). Уступили «Леху» (0:3), «Атлетику» Бильбао (0:1) и «Мальорке» (0:2).

Болельщики «Вильярреала» уже начали было требовать отставки тренера. Однако он попросил фанатов набраться терпения и дать ему больше времени на работу с командой. Испанец заявил, что международный перерыв пойдёт «желтой субмарине» на пользу. Пока что он держит слово.

В трёх последних встречах во всех официальных турнирах клуб одержал победы. В Кубке Испании он обыграл «Гихуэло» (2:1 ДВ) и «Картахену» (5:1). В чемпионате Испании уверенно выиграл в матче с «Валенсией» (2:1). Впрочем, уровень соперников был достаточно невелик. В предстоящей встрече подопечных Сетьена ждёт настоящее испытание.

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«Реал» за 15 туров текущего розыгрыша чемпионата Испании потерпел лишь одно поражение, да и то с минимальным перевесом — в игре с «Райо Вальекано» (2:3). Также он дважды сыграл вничью. Во всех остальных встречах «сливочные» одержали победы, в том числе с главным конкурентом — «Барселоной» (3:1).

Сейчас у мадридцев есть особая мотивация. Дело в том, что из-за поражения во встрече с «Райо Вальекано» они сравнялись с сине-гранатовыми по количеству набранных очков — у обеих команд по 38. Теперь подопечным Карло Анчелотти нельзя проигрывать. Ещё одна потеря очков может стоить им титула.

Благо недавно оправился от травмы лидер «Реала» — Карим Бензема, пропустивший чемпионат мира в Катаре. Обладатель «Золотого мяча» даже успел оформить дубль в ворота «Вальядолида» в матче последнего тура чемпионата Испании. Тем самым он принёс своей команде победу со счётом 2:0.

В то же время во встрече с «Вальядолидом» не принял участия Лука Модрич. Бронзовый призёр ЧМ-2022 хотел немедленно приступить к работе. Однако Карло Анчелотти оставил его на скамейке запасных и сказал, что хорват постепенно будет возвращаться в ритм клубного футбола. Впрочем, а почему бы и нет? Глубина состава позволяет.

Думается, в матче с «Вильярреалом» мадридцы без особых проблем одержат победу. Поставить на них можно с коэффициентом 2.10. За последние девять очных встреч «Вильярреал» не выигрывал. Смена главного тренера делает его ещё более уязвимым. Несмотря на череду хороших результатов, в наставнике пока нет уверенности.

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Также стоит отметить, что ранее упомянутый Бензема был признан лучшим спортсменом 2022 года во Франции. Второе место занял нападающий «ПСЖ» — Килиан Мбаппе, ставший лучшим бомбардиром ЧМ-2022. Анчелотти в недавнем интервью заявил, что Карим мотивирован и уверен в себе. Что ж, ждём от него голов.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Вильярреал» — «Реал» 7 января 2023 года

Смена главного тренера на время ослабила «Вильярреал». «Жёлтая субмарина» переживает перестройку, и победы в последних четырёх встречах во всех турнирах не внушают уверенности в том, что ей удастся зацепиться хотя бы за ничью в грядущем матче. У «Реала» гораздо техничнее и сильнее состав. Плюс у «сливочных», а также их лидера, запредельная мотивация ввиду чемпионской гонки с «Барсой» и не только.

Ставка: победа «Реала» за коэффициент 2.10.

Экспресс с коэффициентом 9.90.

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Прогноз на матч «Валенсия» — «Кадис» с коэффициентом 4.15.

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Прогноз на матч «Бенфика» — «Портимоненсе» с коэффициентом 3.90.