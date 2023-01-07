«Вильярреал» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Примеры «Вильярреал» — «Реал» Мадрид.
Ставка: ничья за 4.00.
«Вильярреал» неплохо проводит зимний отрезок в чемпионате и в двух последних матчах смотрелся очень качественно по рисунку игры, особенно порадовав в защитных построениях. Команда всегда опасна на своей арене для любого оппонента и будет настроена решительно отобрать очки у гранда. «Жёлтая субмарина» уступает только «Барселоне» по уровню обороны, редко пропускает и однозначно навяжет свои условия мадридцам.
«Реал» подобрался вплотную к лидеру и отстаёт от каталонцев лишь по дополнительным показателям, учитывая их осечку в прошлом туре. Это поднимет мотивацию «сливочным» в предстоящей игре, однако лёгкой прогулки для них точно не предвидится. Соперник у мадридцев очень неуступчивый и не проиграл ни разу в пяти последних очных матчах на своём поле.
Я считаю, что в этой паре всё не так однозначно, как кажется «на бумаге». «Вильярреал» всегда бьётся дома против «сливочных», и статистика лишь подтверждает эти слова. Да, «Реал» будет тоже мотивирован, но спешить точно не станет, опасаясь острых выпадов соперника. На мой взгляд, игра пройдёт в равной борьбе и не выявит победителя, учитывая выездной статус матча для мадридцев и историю последних встреч.
Мой прогноз — ничья за коэффициент 4.00».
Экспресс с коэффициентом 9.69.
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Прогноз на матч «Вильярреал» — «Реал» Мадрид с коэффициентом 3.80.
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