«Вильярреал» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Примеры «Вильярреал» — «Реал» Мадрид.

Ставка: ничья за 4.00.

Лучшие прогнозы на Примеру.

«Вильярреал» неплохо проводит зимний отрезок в чемпионате и в двух последних матчах смотрелся очень качественно по рисунку игры, особенно порадовав в защитных построениях. Команда всегда опасна на своей арене для любого оппонента и будет настроена решительно отобрать очки у гранда. «Жёлтая субмарина» уступает только «Барселоне» по уровню обороны, редко пропускает и однозначно навяжет свои условия мадридцам.

«Реал» подобрался вплотную к лидеру и отстаёт от каталонцев лишь по дополнительным показателям, учитывая их осечку в прошлом туре. Это поднимет мотивацию «сливочным» в предстоящей игре, однако лёгкой прогулки для них точно не предвидится. Соперник у мадридцев очень неуступчивый и не проиграл ни разу в пяти последних очных матчах на своём поле.

Я считаю, что в этой паре всё не так однозначно, как кажется «на бумаге». «Вильярреал» всегда бьётся дома против «сливочных», и статистика лишь подтверждает эти слова. Да, «Реал» будет тоже мотивирован, но спешить точно не станет, опасаясь острых выпадов соперника. На мой взгляд, игра пройдёт в равной борьбе и не выявит победителя, учитывая выездной статус матча для мадридцев и историю последних встреч.

Мой прогноз — ничья за коэффициент 4.00».

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