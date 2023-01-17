Эксперты оценили шансы Овечкина и Капризова забить в очном матче

18 января состоится матч НХЛ «Вашингтон» — «Миннесота». Начало встречи — в 3:00 мск.
Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.33, а успех «Уайлд» идёт за 2.70. На ничью предлагают поставить за 4.00.
Букмекеры считают, что матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Миннесота Уайлд» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34.
В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 46 матчах, в которых набрал 50 очков, записав в свой актив 30 голов и 20 результативных передач. До Гретцки ему остаётся ещё 84 гола.
Эксперты оценили шансы Александра увеличить количество голов. Поставить на то, что Овечкин забьёт в матче «Вашингтон» — «Миннесота», можно с коэффициентом 1.96. Если россиянин оформит дубль, сыграет коэффициент 6.00.
Сделать ставку на то, что во встрече забьют Александр Овечкин и Кирилл Капризов, можно с коэффициентом 4.40.
Экспресс с коэффициентом 7.52.
Орлов оценил грубый силовой приём Овечкина.
Буре: Овечкина и Гретцки сложно сравнивать.
Овечкин нокаутировал канадца жёстким силовым.
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