«Вашингтон» — «Миннесота». Овечкину нужно остыть

Александр слишком увлечён своим рекордом, а в последнем матче провёл мощный силовой и не был наказан — он должен выдохнуть.

18 января состоится матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Миннесота Уайлд». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.33, а успех «Уайлд» идёт за 2.70. На ничью предлагают поставить за 4.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Миннесота Уайлд» 18 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Миннесота Уайлд» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.90, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 13.5.

Анализ и прогноз матча НХЛ «Вашингтон» — «Миннесота» (18.01.2023)

В Национальной хоккейной лиге на 18 января запланировано семь матчей регулярного чемпионата. Особое внимание стоит уделить игре «Вашингтона» и «Миннесоты», которая пройдёт на льду «Кэпитал Уан-Арены», а первое вбрасывание состоится в 3:00 мск. Александр Овечкин радушно встретит Кирилла Капризова.

«Вашингтон» сейчас располагается на седьмой строчке Восточной конференции, набрав 54 очка за 46 встреч. Команду потихоньку лихорадит. Не так давно «столичные» уступили «Филадельфии» (1:3). Единственную шайбу забросил Александр Овечкин.

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Гол стал для россиянина 30-м в нынешнем сезоне. Это 17-й сезон для Овечкина, в котором ему удавалось забить 30 голов. Он повторил рекорд Майка Гартнера.

Всё это радостно, но пока клуб показывает не лучший хоккей в своём исполнении. Плюс перед этим матчем «Вашингтон» играл с «Айлендерс» и одержал победу после овертайма с общим счётом 4:3. Победный гол забил Орлов, а Овечкин в этом матче сделал один ассист. Запомнился Александр другим эпизодом: во время игры он применил мощный силовой приём, но даже после видеопросмотра не был удалён. Это удивило многих.

«Миннесота» находится на шестой строчке Западной конференции, набрав 52 очка за 42 встречи. Накануне клуб обыграл дома «Аризону» (2:1), а Матс Цуккарелло и Фредерик Годро забросил по шайбе. Кирилл Капризов отметился ассистом. Он занимает 13-е место в списке лучших бомбардиров лиги, набрав 52 очка за 42 матча.

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До этого «Уайлд» обыграли в гостях «Айлендерс» (3:1), где Кирилл забил гол и сделал результативную передачу, а Матс Цуккарелло запомнился ассистентским дублем. Эта парочка в хорошей форме и готова показать «столичным» себя.

Соперники примерно идут на одном уровне и по силе сложно сказать, кто будет фаворитом. Хотя в истории очных встреч небольшое преимущество на стороне хозяев. Так за 19 игр у «Кэпс» было 12 побед, при семи у «Уайлд». При этом в Вашингтоне гости одержали победы в двух последних встречах.

Помимо того у«Уайлд» было намного больше времени на подготовку к матчу. Даже с учётом того, что гости на выезде выиграли всего в 11 из 20 матчей, когда хозяева дома одержали победы в 13 из 23 встреч, мы бы всё-таки отдали предпочтение команде Капризова. Она будет в более выгодном положении.

Вариант на то, что «Миннесота» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.30. Сейчас гостям поможет календарь игр, но даже так мы бы ждали упорной борьбы от хозяев. Лидеры там потихоньку приходит в себя и будут подготовлены, имея больше отдыха.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Миннесота» 18 января 2023 года

«Столичных» лихорадит, плюс последние очные встречи с «Миннесотой» остались за гостями. Хозяева будут играть во втором матче без перерыва. Поэтому на стороне Кирилла Капризова календарь и время. Состав у «Уайлд» будет свежее, и готов показать себя, но всё же перестрахуемся комбинированным вариантом на непроигрыш гостей через тотал больше. Забрасывать у команд есть кому.

Ставка: «Миннесота» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.30.

Экспресс с коэффициентом 7.52.

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