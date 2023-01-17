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«Вашингтон» — «Миннесота», прогноз на матч НХЛ 18 января 2023 года, во сколько начало, где смотреть онлайн бесплатно

«Вашингтон» — «Миннесота». Овечкину нужно остыть
Данил Моисеев
«Вашингтон» — «Миннесота»: прогноз на матч НХЛ
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Александр слишком увлечён своим рекордом, а в последнем матче провёл мощный силовой и не был наказан — он должен выдохнуть.

18 января состоится матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Миннесота Уайлд». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.33, а успех «Уайлд» идёт за 2.70. На ничью предлагают поставить за 4.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Миннесота Уайлд» 18 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Миннесота Уайлд» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.90, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 13.5.

Анализ и прогноз матча НХЛ «Вашингтон» — «Миннесота» (18.01.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат
18 января 2023, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Миннесота Уайлд
Сент-Пол

В Национальной хоккейной лиге на 18 января запланировано семь матчей регулярного чемпионата. Особое внимание стоит уделить игре «Вашингтона» и «Миннесоты», которая пройдёт на льду «Кэпитал Уан-Арены», а первое вбрасывание состоится в 3:00 мск. Александр Овечкин радушно встретит Кирилла Капризова.

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«Вашингтон» сейчас располагается на седьмой строчке Восточной конференции, набрав 54 очка за 46 встреч. Команду потихоньку лихорадит. Не так давно «столичные» уступили «Филадельфии» (1:3). Единственную шайбу забросил Александр Овечкин.

Панарин вышел на 19-е место в истории НХЛ по голам среди россиян.

Гол стал для россиянина 30-м в нынешнем сезоне. Это 17-й сезон для Овечкина, в котором ему удавалось забить 30 голов. Он повторил рекорд Майка Гартнера.

Всё это радостно, но пока клуб показывает не лучший хоккей в своём исполнении. Плюс перед этим матчем «Вашингтон» играл с «Айлендерс» и одержал победу после овертайма с общим счётом 4:3. Победный гол забил Орлов, а Овечкин в этом матче сделал один ассист. Запомнился Александр другим эпизодом: во время игры он применил мощный силовой приём, но даже после видеопросмотра не был удалён. Это удивило многих.

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«Миннесота» находится на шестой строчке Западной конференции, набрав 52 очка за 42 встречи. Накануне клуб обыграл дома «Аризону» (2:1), а Матс Цуккарелло и Фредерик Годро забросил по шайбе. Кирилл Капризов отметился ассистом. Он занимает 13-е место в списке лучших бомбардиров лиги, набрав 52 очка за 42 матча.

Ничушкин сделал голевую передачу в первом матче после травмы.

До этого «Уайлд» обыграли в гостях «Айлендерс» (3:1), где Кирилл забил гол и сделал результативную передачу, а Матс Цуккарелло запомнился ассистентским дублем. Эта парочка в хорошей форме и готова показать «столичным» себя.

Соперники примерно идут на одном уровне и по силе сложно сказать, кто будет фаворитом. Хотя в истории очных встреч небольшое преимущество на стороне хозяев. Так за 19 игр у «Кэпс» было 12 побед, при семи у «Уайлд». При этом в Вашингтоне гости одержали победы в двух последних встречах.

Помимо того у«Уайлд» было намного больше времени на подготовку к матчу. Даже с учётом того, что гости на выезде выиграли всего в 11 из 20 матчей, когда хозяева дома одержали победы в 13 из 23 встреч, мы бы всё-таки отдали предпочтение команде Капризова. Она будет в более выгодном положении.

Вариант на то, что «Миннесота» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.30. Сейчас гостям поможет календарь игр, но даже так мы бы ждали упорной борьбы от хозяев. Лидеры там потихоньку приходит в себя и будут подготовлены, имея больше отдыха.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Миннесота» 18 января 2023 года

«Столичных» лихорадит, плюс последние очные встречи с «Миннесотой» остались за гостями. Хозяева будут играть во втором матче без перерыва. Поэтому на стороне Кирилла Капризова календарь и время. Состав у «Уайлд» будет свежее, и готов показать себя, но всё же перестрахуемся комбинированным вариантом на непроигрыш гостей через тотал больше. Забрасывать у команд есть кому.

Ставка: «Миннесота» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.30.

Экспресс с коэффициентом 7.52.

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