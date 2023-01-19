Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз Александра Елагина на игру чемпионата Англии

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз Александра Елагина на игру чемпионата Англии
Комментарии

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм».

Ставка: обе забьют во втором тайме за 3.26.

«Оба соперника подходят к этому матчу не в самом лучшем психологическом состоянии. Обе команды проиграли в дерби: «Тоттенхэм» — «Арсеналу», а «Сити» — «МЮ». «Сити» и вовсе отстаёт от лидирующего «Арсенала» на восемь очков, а осечкой «шпор» могут воспользоваться конкуренты. «Сити» может посетовать на ошибку арбитра в предыдущем матче, а вот «Тоттенхэм» может жаловаться только на слабую игру Уго Льориса и всей команды в первом тайме.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В эпоху Гвардиолы соперники провели в АПЛ 12 матчей: пять побед с каждой стороны и два ничейных исхода. Отметим, что два последних матча в прошлом сезоне выиграл «Тоттенхэм». С учётом того, что в составах обеих команд играют классные бомбардиры, ожидаю много забитых голов. У Холанда уже 21 мяч, а у Кейна 15 голов. Поэтому жду результативную игру», — сказал Елагин.

Экспресс с коэффициентом 4.66.

Гвардиола: «Барселона» навсегда останется в моём сердце.

Клубы АПЛ нацелены на Кварацхелию. Покинет ли грузин Италию?

Орлов рассказал, за что никогда не простит Черчесова.

«Ман Сити» — «Тоттенхэм». Холанд будет в ярости «Ман Сити» — «Тоттенхэм». Холанд будет в ярости
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023