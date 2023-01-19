«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз Александра Елагина на игру чемпионата Англии

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм».
Ставка: обе забьют во втором тайме за 3.26.
«Оба соперника подходят к этому матчу не в самом лучшем психологическом состоянии. Обе команды проиграли в дерби: «Тоттенхэм» — «Арсеналу», а «Сити» — «МЮ». «Сити» и вовсе отстаёт от лидирующего «Арсенала» на восемь очков, а осечкой «шпор» могут воспользоваться конкуренты. «Сити» может посетовать на ошибку арбитра в предыдущем матче, а вот «Тоттенхэм» может жаловаться только на слабую игру Уго Льориса и всей команды в первом тайме.
Лучшие прогнозы на сегодня.
В эпоху Гвардиолы соперники провели в АПЛ 12 матчей: пять побед с каждой стороны и два ничейных исхода. Отметим, что два последних матча в прошлом сезоне выиграл «Тоттенхэм». С учётом того, что в составах обеих команд играют классные бомбардиры, ожидаю много забитых голов. У Холанда уже 21 мяч, а у Кейна 15 голов. Поэтому жду результативную игру», — сказал Елагин.
Экспресс с коэффициентом 4.66.
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