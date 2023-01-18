«Ман Сити» — «Тоттенхэм». Холанд будет в ярости

Уже давно никто не восхищался Эрлингом, а руководство даже присматривается к Хвиче.

19 января состоится перенесённый матч 7-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Начало игры – в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.40, а шансы лондонцев оцениваются аналитиками в 9.20. Ничья доступна за 5.60.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» 19 января 2023 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.39, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.52. На гол «Манчестер Сити» дают коэффициент 1.05, а гол «Тоттенхэма» оценивается в 1.67. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.82.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» (19.01.2023)

Английские команды продолжают отдавать долги календарю, которые возникли из-за переноса ряда матчей в сентябре 2022-го года. Одна из интригующих вывесок 7-го тура украсит вечер четверга 19 января 2023-го. Стадион «Этихад» принимает матч «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм».

Если бы эта игра состоялась по расписанию, то стала бы интригующей встречей двух соседей из верхней части турнирной таблицы, находящихся в прекрасной форме и не проигравших ни в одном из матчей. Однако сейчас ситуация совершенно иная. «Ман Сити» на втором месте, а «Тоттенхэм» – на пятом. Разница между ними — шесть очков.

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Обе команды готовятся к игре в скверном настроении – и «Манчестер Сити», и «Тоттенхэм» в минувшие выходные проиграли в дерби. «Горожане» в субботу уступили «Манчестер Юнайтед» (1:2). Днём позже «Тоттенхэм» по всем статьям проиграл в матче с «Арсеналом» (0:2).

В то время как поражение во встрече с «МЮ» стало для «Ман Сити» всего третьим в этом сезоне АПЛ, «Тоттенхэм» проиграл в шестом матче. При этом «шпоры» уступили в большинстве случаев в играх с командами, которые идут выше в таблице.

По сведениям английской прессы, руководство «Тоттенхэма» беспокоит форма команды, и это может стать причиной непродления контракта с Конте по окончании сезона. Сам итальянский специалист нервничает на бровке и пресс-конференциях. Одна победа в четырёх матчах АПЛ – не тот результат, которого ожидали все.

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Многое в результатах «Тоттенхэма» зависит от вдохновения его главной звезды – Гарри Кейна. Англичанин спас «шпор» от поражения в матче с «Брентфордом» (2:2), но растворился на поле в игре с «Астон Виллой» (0:2). Кейн положил начало разгрому «Кристал Пэлас» (4:0), но в дерби с «Арсеналом» отмолчался, потому что хорош был голкипер «канониров».

На счастье Хосепа Гвардиолы, не всё в «Ман Сити» зависит от лучшего бомбардира чемпионата Эрлинга Холанда, но норвежец ни разу не забил в 2023 году. В двух матчах с «Челси» (1:0 и 4:0) блистал Рияд Марез, но в кубковой игре с «Саутгемптоном» (0:2) и дерби с «МЮ» (1:2) голов Холанда, конечно, не хватило.

В ближайшем матче норвежец имеет все шансы снова почувствовать вкус голов. «Тоттенхэм» лишь в одной из девяти последних игр чемпионата пропустил менее двух мячей. Вратарь Уго Льорис находится не в своей тарелке после чемпионата мира. В матче с «Арсеналом» француз даже умудрился забить в свои ворота.

Средняя результативность «Ман Сити» в домашних матчах в текущем сезоне – 3,3 мяча за игру. «Горожане» в плотном графике имели на один день подготовки к матчу больше. Это тоже сыграет важную роль в победе, на которую можно поставить с форой (-1.5) за коэффициент 2.06.

По некоторой информации, «Манчестер Сити» следит за Хвичей Кварацхелией. Грузин отреагировал на это сообщение, сказав, что не видит никаких бумаг, а значит, и предложения пока нет. Интересно, заставит ли эта новость взбудоражиться Холанда, а может быть, норвежец даже приревнует любимый клуб? Неужели его мощи не хватает?

Прогноз и ставка на матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» 19 января 2023 года

Это будет матч двух неудачников выходных, но хороших команд по ходу сезона. «Манчестер Сити» проиграл во встрече с «МЮ», но это сделает «горожан» только злее и сильнее. «Тоттенхэм» уступил в дерби, но станет из-за этого ещё больше неуверенным. Защита «шпор» в последние месяцы редко пропускает меньше двух мячей за игру, чем «Ман Сити» и воспользуется, одержав уверенную победу.

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 2.06.

Экспресс с коэффициентом 7.28.

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