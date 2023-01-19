«Вильярреал» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на матч Кубка Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Кубка Испании «Вильярреал» — «Реал» Мадрид.
Ставка: победа «Реала» за 2.40.
«У «Реала» сейчас идёт не лучшая полоса результатов. В последнее время мадридцы часто проигрывали. В финале Суперкубка «Барселона» не оставила шансов «сливочным», обыграв их 3:1. Бензема смог отыграть только один мяч под конец. А вот до этого ещё одно поражение подопечным Карло Анчелотти нанёс как раз «Вильярреал» в Ла Лиге – 1:2. Так что сейчас «Реал» наверняка будет заряженным. Третью неудачу клуб себе не может позволить.
Лучшие прогнозы на сегодня.
А вот «Вильярреал» после смены тренера не потерял форму. Более того, клуб идёт на длинной серии без поражений, которая началась ещё во время ЧМ-2022. «Жёлтая субмарина» побеждала на протяжении семи матчей. Но вот после успеха в игре с «Реалом» в Ла Лиге подопечные Кике Сетьена прервали серию побед и поделили очки с «Сельтой» (1:1).
Несмотря на хорошую форму «Вильярреала», я не думаю, что команде в этом матче Кубка удастся добиться победы. «Реал» будет слишком мотивирован. Мало того, что только что мадридцы упустили Суперкубок, так до этого их ещё и сама «жёлтая субмарина» обыграла. Так что я уверен в успехе гостей», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 4.66.
Гвардиола: «Барселона» навсегда останется в моём сердце.
Клубы АПЛ нацелены на Кварацхелию. Покинет ли грузин Италию?
Орлов рассказал, за что никогда не простит Черчесова.
- 19 января 2023
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
06:00
-
05:00
- 18 января 2023
-
21:00
-
20:00
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45