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«Вильярреал» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на матч Кубка Испании

«Вильярреал» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на матч Кубка Испании
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Кубка Испании «Вильярреал» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» за 2.40.

«У «Реала» сейчас идёт не лучшая полоса результатов. В последнее время мадридцы часто проигрывали. В финале Суперкубка «Барселона» не оставила шансов «сливочным», обыграв их 3:1. Бензема смог отыграть только один мяч под конец. А вот до этого ещё одно поражение подопечным Карло Анчелотти нанёс как раз «Вильярреал» в Ла Лиге – 1:2. Так что сейчас «Реал» наверняка будет заряженным. Третью неудачу клуб себе не может позволить.

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А вот «Вильярреал» после смены тренера не потерял форму. Более того, клуб идёт на длинной серии без поражений, которая началась ещё во время ЧМ-2022. «Жёлтая субмарина» побеждала на протяжении семи матчей. Но вот после успеха в игре с «Реалом» в Ла Лиге подопечные Кике Сетьена прервали серию побед и поделили очки с «Сельтой» (1:1).

Несмотря на хорошую форму «Вильярреала», я не думаю, что команде в этом матче Кубка удастся добиться победы. «Реал» будет слишком мотивирован. Мало того, что только что мадридцы упустили Суперкубок, так до этого их ещё и сама «жёлтая субмарина» обыграла. Так что я уверен в успехе гостей», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 4.66.

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