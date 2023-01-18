«Вильярреал» — «Реал». Бензема приходит в себя после «Барселоны»

Поражение в финальном матче за Суперкубок Испании заставило задуматься о проблемах в мадридском клубе. Они не скоро оправятся.

19 января состоится матч 1/8 финала Кубка Испании «Вильярреал» — «Реал». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.43. Успех «Вильярреала» оценён экспертами в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Испании «Вильярреал» — «Реал» 19 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Вильярреал» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» можно за 1.59.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Испании «Вильярреал» — «Реал» (19.01.2023)

В Испании футбольный сезон в самом разгаре. Миновало уже 17 туров Ла Лиги, а также матчи 1/16 финала Кубка страны. На 19 января запланирована встреча, которая закроет программу 1/8 финала турнира. На стадионе «Керамика» в Вильярреале, местный «Вильярреал» примет «Реал». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

В последний раз команды встречались совсем недавно, в матче 16-го тура чемпионата Испании. «Жёлтая субмарина» также подходила ко встрече в роли хозяйки и по итогу, она по делу выиграла, со счётом 2:1. Удастся ли «сливочным» взять реванш, или их ждёт очередная неудача?

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Стоит отметить, что подопечные Карло Анчелотти вернулись с международного перерыва в полуразобранном виде. После неудачи в матче с «Вильярреалом», они неудачно выступили в Суперкубке Испании. Сначала «сливочные» с трудом обыграли в полуфинале «Валенсию» (1:1, по пенальти 4:3). Затем они уступили в решающем матче с «Барселоной» (1:3).

Для Анчелотти поражение в финальной игре стало первым с 2010 года. В послематчевом интервью он признался, что его подопечные допустили много ошибок оборонительного плана. С другой стороны, причина провала кроется не только в этом. «Эль класико» всецело проходило под диктовку сине-гранатовых.

Помимо всего прочего, мадридцам пока что ощутимо не хватает мотивации. Первый удар в створ ворот «Барселоны» им удалось нанести только на 70-й минуте матча, при счёте 0:3. От разгромного поражения «сливочные» спаслись лишь в компенсированное ко второму тайму время. Гол записал на свой счёт Карим Бензема.

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Кстати, во встрече с «Вильярреалом» французский нападающий также отметился голом. В обеих играх он оставался на поле все 90 минут. Тем не менее лидерских качеств и результативности обладателя «Золотого мяча» оказалось недостаточно. Похоже, у «жёлтой субмарины» есть шансы на победу в предстоящей игре.

Хотя, пока трудно сказать, положительно ли отразилась на команде из Вильярреала смена главного тренера. Под руководством Энрике Сетьена он добыл весьма неплохие результаты в последних четырёх турах Примеры. За счёт этого клуб поднялся на четвёртую строчку в турнирной таблице.

Помимо «Реала», «жёлтая субмарина» обыграла «Эспаньол» (1:0) и «Валенсию» (2:1). В то же время, заставляет усомниться в её тонусе ничья во встрече последнего тура с «Сельтой» (1:1). За весь матч подопечные Сетьена нанесли всего лишь три удара, причём только один из них угодил в створ.

Также остаётся неясной ситуация с полузащитником «Вильярреала» Франсисом Кокленом. По некоторой информации, хавбек может вернуться в «Валенсию» из-за конфликта с тренером. При этом, футболист регулярно получает игровое время. Во встречах с «Реалом» и «Сельтой» он выходил в стартовом составе.

При таком раскладе трудно выявить фаворита в грядущей встрече. Наилучшим вариантом для ставки выглядит ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.85. Не то чтобы «жёлтая субмарина» была очень результативной командой, но в недавней очной встрече она забила два мяча и одержала победу. Не исключено, что в этот раз будет также.

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8 из 10 последних очных встреч закончились голами с обеих сторон, и в семи из восьми этих игр забитых мячей было не менее трёх. Сейчас у «Реала» имеются проблемы оборонительного плана. За 16 туров в Примере «сливочные» пропустили 16 мячей, что по их меркам, немало. Сами забили тоже прилично — 36. Думается, матч будет насыщенным на события.

Прогноз и ставки на матч Кубка Испании «Вильярреал» — «Реал» 19 января 2023 года

«Вильярреал» пока что не очень стабилен. После заслуженной победы во встрече с «Реалом», он сыграл вничью с «Сельтой». Причём смотрелся хуже соперника. Впрочем, домашний стадион даёт «жёлтой субмарине» преимущество. Думается, гол-два в ворота «Реала» она сумеет забить. На мадридцах негативно отразился международной перерыв. Они растеряли тонус. Стали чаще пропускать. Не исключено, что Карло Анчелотти проведёт работу над ошибками. Однако, на наш взгляд, лучше взять обе забьют и верх по голам. История последних очных встреч всецело за такой исход.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.85.

Экспресс с коэффициентом 7.04.

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