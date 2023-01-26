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«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: результат матча КХЛ, как сыграли, кто победил, какой счёт

«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: результат матча КХЛ, как сыграли, кто победил, какой счёт
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В Уфе в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги в «зелёном дерби» «Салават Юлаев» принимал казанский «Ак Барс». Победу в овертайме со счётом 2:1 одержали хозяева.

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За три секунды до конца первого периода счёт в матче открыл Василий Токранов с передач Дмитрия Кагарлицкого и Дмитрия Воронкова.

В начале второй двадцатиминутки Сергей Шмелёв восстановил равенство в счёте с передач Шакира Мухамадуллина и Ивана Дроздова.

В третьем периоде команды голов не забили.

В овертайме уфимцы сняли вратаря, и гол Александра Хмелевски принёс хозяевам победу.

Экспресс с коэффициентом 11.22.

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