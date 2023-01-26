«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: результат матча КХЛ, как сыграли, кто победил, какой счёт

В Уфе в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги в «зелёном дерби» «Салават Юлаев» принимал казанский «Ак Барс». Победу в овертайме со счётом 2:1 одержали хозяева.
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За три секунды до конца первого периода счёт в матче открыл Василий Токранов с передач Дмитрия Кагарлицкого и Дмитрия Воронкова.
В начале второй двадцатиминутки Сергей Шмелёв восстановил равенство в счёте с передач Шакира Мухамадуллина и Ивана Дроздова.
В третьем периоде команды голов не забили.
В овертайме уфимцы сняли вратаря, и гол Александра Хмелевски принёс хозяевам победу.
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