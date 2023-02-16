«Байер» – «Монако»: прогноз Егора Титова на матч Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Байер» – «Монако» в 1/16 финала Лиги Европы сезона-2022/2023.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.73.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Одно из самых интересных событий на этой стадии Лиги Европы. На мой взгляд, команды близки по уровню составов, но в этом сезоне убедительнее выглядит «Монако», особенно если брать выступления в национальных чемпионатах. Монегаски в последнем туре обыграли «ПСЖ» — 3:1, и теперь они уже в тройке.

«Байер» не так давно был рядом с зоной вылета. В последнем туре леверкузенцы прервали серию из двух поражений, обыграв «Хоффенхайм», но тут и соперник был слабоват.

Тем не менее, думаю, победа вселит уверенность в игроков «Байера», они в свойственной себе манере понесутся на соперника, и мы получим непредсказуемый сценарий. Там уже кто больше реализует моментов, но точно должны быть забитые мячи.

У «Монако» состав тоже молодой, там ребята заводные, но в то же время мастеровитые. Головин прекрасно выглядит в последнее время. Так что здесь ставлю на тотал больше 2.5 мяча».

Экспресс с коэффициентом 6.24.

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