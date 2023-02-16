«Байер» – «Монако»: прогноз Егора Титова на матч Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Байер» – «Монако» в 1/16 финала Лиги Европы сезона-2022/2023.
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.73.
«Одно из самых интересных событий на этой стадии Лиги Европы. На мой взгляд, команды близки по уровню составов, но в этом сезоне убедительнее выглядит «Монако», особенно если брать выступления в национальных чемпионатах. Монегаски в последнем туре обыграли «ПСЖ» — 3:1, и теперь они уже в тройке.
«Байер» не так давно был рядом с зоной вылета. В последнем туре леверкузенцы прервали серию из двух поражений, обыграв «Хоффенхайм», но тут и соперник был слабоват.
Тем не менее, думаю, победа вселит уверенность в игроков «Байера», они в свойственной себе манере понесутся на соперника, и мы получим непредсказуемый сценарий. Там уже кто больше реализует моментов, но точно должны быть забитые мячи.
У «Монако» состав тоже молодой, там ребята заводные, но в то же время мастеровитые. Головин прекрасно выглядит в последнее время. Так что здесь ставлю на тотал больше 2.5 мяча».
Экспресс с коэффициентом 6.24.
Салихова опровергла заявление Глебова об отказе перейти в «Спартак».
Прогноз на матч «Севилья» — ПСВ с коэффициентом 3.40.
Прогноз на матч «Байер» — «Монако» с коэффициентом 3.70.
- 16 февраля 2023
-
20:45
-
20:15
-
19:45
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:15
-
17:45
-
17:15
-
16:45
-
16:15
-
15:45
-
15:15
-
14:45
-
14:15
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:15
-
08:45
-
08:15
-
07:45
-
07:20