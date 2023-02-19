«Барселона» — «Кадис»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Примеры «Барселона» — «Кадис».

Ставка: победа «Барселоны» всухую за 1.76.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Барселона» неудержимо следует к своему очередному титулу в Примере, и остановить такой ход пока не под силу ни одному сопернику каталонцев. Клуб продолжает радовать потрясающей обороной и практически не ошибается сзади, да и в атаке всё в полном порядке.

Восьмиочковый отрыв от «Реала» лишь придаст сине-гранатовым мотивации в домашней встрече с не самым серьёзным противником, да и желание взять реванш за поражение в прошлом году станет дополнительным фактором для успеха.

Сам «Кадис» порой выдаёт неплохой футбол, но не имеет стабильности и редко в состоянии оказать равную конкуренцию топам лиги. Клуб добыл две победы в трёх прошлых турах, поправив непростое турнирное положение. Однако реально рассчитывать на очки в столице Каталонии ему будет очень непросто, учитывая тонус соперника и значительную разницу в классе.

На мой взгляд, в этой паре фаворит очевиден и не стоит ждать особой интриги от матча. «Барселона» сейчас по праву считается лучшим клубом Испании и вряд ли «Кадис» сможет составить оппозицию каталонцам. Я считаю, что встреча пройдёт под полным контролем принимающей стороны и завершится её уверенной победой с сухим счётом.

Мой прогноз — победа «Барселоны» всухую за коэффициент 1.76».

Экспресс с коэффициентом 6.30.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Лестер» с коэффициентом 3.02.

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Лилль» с коэффициентом 3.10.

Кински: жду, что Россия вернётся на международную арену.

Абаскаль: уровень нагрузок у Промеса был такой же, как и у команды.