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«Барселона» — «Кадис»: во сколько начало, где смотреть онлайн, прогнозы

19 февраля пройдёт матч 22-го тура Примеры, в котором «Барселона» на «Камп Ноу» будет принимать «Кадис». Начало встречи запланировано на 23:00 мск.

Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты не сомневаются в победе «Барселоны». Поставить на каталонцев можно с коэффициентом 1.20. Ставки на победу «Кадиса» принимаются за 15.0. Ничья оценена в 6.70.

Букмекеры уверены, что матч «Барселона» — «Кадис» порадует голами. Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча за 2.40.

Если обе команды забьют – сыграет коэффициент 2.30. Ставки на то, что будет назначен пенальти, принимаются за 2.70.

Экспресс с коэффициентом 11.82.

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Прогноз на матч «Барселона» — «Кадис» с коэффициентом 3.50.