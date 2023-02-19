ЦСКА — «Торпедо». Будет так, как хочет Ларионов

«Бери на себя и атакуй» — девиз Профессора и его команды опять сработает.

20 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Торпедо». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.82. На победу нижегородцев эксперты предлагают коэффициент — 4.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Торпедо» 20 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ ЦСКА — «Торпедо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.58, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.28. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.90. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 11.0.

Анализ и прогноз на матч КХЛ ЦСКА Москва — «Торпедо» Нижний Новгород (20.02.2023)

До конца регулярного чемпионата остаётся всё меньше дней, а пока на 20 февраля в Континентальной хоккейной лиге запланировано пять встреч регулярного чемпионата. Отдельное внимание уделим последней игре вечера между ЦСКА и «Торпедо», которая пройдёт на льду «ЦСКА-Арены» в Москве. Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

ЦСКА Сергея Фёдорова накануне в Ярославле в упорной борьбе одержал победу в матче с «Локомотивом» (2:1 ОТ). Обе шайбы за армейцев забросил Михаил Григоренко. Он является одним из лучших бомбардиров команды.

«Ак Барс» досрочно выиграл Восточную конференцию КХЛ.

Показатели неплохие, ЦСКА расположился на четвёртой строчке Западной конференции, набрав 88 очков за 64 матча. «Торпедо», «Локомотив» и ЦСКА забронировали себе места в топ-4 Запада и начнут розыгрыш Кубка Гагарина на своём льду.

«Торпедо» накануне обыграло минское «Динамо» в гостях (4:2). Эта победа стала девятой в 11 последних играх. Даже с учётом отсутствия Игоря Ларионова на тренерском мостике в нескольких встречах из-за болезни, такие показатели впечатляют. Плюс голкипер Иван Кульбаков повторил рекорд клуба по победам за один сезон — 24. Сейчас нижегородцы идут на третьей строчке Запада с 89 очками за 64 встречи, что весьма неплохо.

Будущая встреча в Москве с красно-синими для Игоря Ларионова не решает практически ничего, выход в плей-офф обеспечен, но Сергей Фёдоров попытается подняться выше в конференции, тем самым в плей-офф можно получить соперника слабее, но «Торпедо» даже на выезде может показать характер, так что вряд ли матч будет простым.

Швейцарский журналист: Фазель остаётся верен своим российским друзьям.

В трёх последних очных матчах в Москве выиграли нижегородцы. Однако общая статистика встреч между командами на стороне ЦСКА. Армейцы выиграли в 31 из 46 встреч, когда «Торпедо» одержало 15 побед.

Мы бы всё равно ждали интересного хоккея, ведь соперники шли по сезону без существенных проблем и в очных играх показывали неплохую результативность. Однако основные задачи на регулярку выполнены, потому можно просто насладиться хоккеем.

ЦСКА неплохо поработал над результативностью, и сейчас разность шайб составляет 190:148. Команда в среднем забрасывает чуть больше двух шайб за игру. Впрочем, по игре соперники весьма схожи, отсиживаться в обороне не их конёк, потому болельщикам вряд ли дадут заскучать, моментов будет предостаточно. ЦСКА даже дома одержал 21 победу в 32 встречах, когда «Торпедо» в гостях одержало 17 побед за 31 матче. Статистика близка, потому фаворита выделить трудно.

Плюс у нижегородцев сейчас разность шайб 194:151, практически такая же, как и у хозяев. Ближайший преследователь отстал на шесть очков — «Динамо». Сейчас мы бы проверили ставку на то, что каждая команда забьёт, больше 1.5 шайбы за 1.75. С составами порядок, лидеры в отличной форме и не испытывают проблем.

Тем более что командам осталось сыграть по четыре матча, выше второй строчки подняться не получится, поэтому с большой долей вероятности уже вовсю идёт подготовка к плей-офф, желательно ещё обойтись без травм. Нужды выкладываться соперникам сейчас нет, нужно восстановить силы к Кубку Гагарина.

Кирилл Воронин в недавнем интервью поделился секретом успеха «Торпедо». Он рассказал, что Ларионов всегда находит слова поддержки, которые мотивируют. Кроме того, форвард подчеркнул, что никогда не слышал от Профессора таких фраз, как «закрылись в домик» или «удерживаем счёт». Наоборот, он часто говорит «бери на себя и атакуй». В этот раз по-другому не будет.

Прогноз и ставки на матч КХЛ ЦСКА — «Торпедо» 20 февраля 2023 года

Соперники обеспечили себе места в топ-4 Запада. Однако в очных встречах красно-синие фавориты, но Игорь Ларионов в гостях умеет удивлять. Сейчас уже конец сезона, и соперникам некуда гнаться, можно насладиться хоккеем и готовиться к плей-офф. Хорошая результативность по сезону является вишенкой на торте, плюс в личных встречах команды тоже показывают неплохую статистику заброшенных шайб. Потому проверим вариант на то, что обе команды забьют больше 1.5 шайбы.

Ставка: обе команды забьют больше 1.5 шайбы за 1.75.

Экспресс с коэффициентом 6.30.

Финский хоккеист: в КХЛ иногда приходилось платить тренерам.

Малкин ворвался в топ-50 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ.

Юкка Ялонен рассказал, как им пыталось манипулировать руководство СКА.

Разин объяснил, почему «Северстали» в плей-офф лучше выйти на ЦСКА, а не на «Торпедо».