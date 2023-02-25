«РБ Лейпциг» — «Айнтрахт»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Айнтрахт» в 22-м туре Бундеслиги сезона-2022/2023.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.70.

«Два участника Лиги чемпионов, которые играли на этой неделе, встречаются между собой.

Лучшие прогнозы на сегодня.

По-разному сложилась судьба команд в Лиге чемпионов. «Лейпциг» добыл ничью в домашнем матче с «Манчестер Сити». Это большой успех. «Айнтрахт» несуразный матч провёл с «Наполи».

Хозяева будут уверены в себе после удачного матча с «Сити». Думаю, что самая верная ставка на этот матч заключается в забитых голах, причём безотносительно команд. Не надо брать обе забьют, а просто сыграть тотал больше 2.5. Обе команды сильны в атаке и хорошо используют стандартные положения», — сказал Андронов.

Экспресс с коэффициентом 10.40.

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