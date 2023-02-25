«РБ Лейпциг» — «Айнтрахт»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Айнтрахт» в 22-м туре Бундеслиги сезона-2022/2023.
Ставка: ТБ 2.5 за 1.70.
«Два участника Лиги чемпионов, которые играли на этой неделе, встречаются между собой.
По-разному сложилась судьба команд в Лиге чемпионов. «Лейпциг» добыл ничью в домашнем матче с «Манчестер Сити». Это большой успех. «Айнтрахт» несуразный матч провёл с «Наполи».
Хозяева будут уверены в себе после удачного матча с «Сити». Думаю, что самая верная ставка на этот матч заключается в забитых голах, причём безотносительно команд. Не надо брать обе забьют, а просто сыграть тотал больше 2.5. Обе команды сильны в атаке и хорошо используют стандартные положения», — сказал Андронов.
Экспресс с коэффициентом 10.40.
Месси отказывается идти на сокращение зарплаты ради продления контракта с «ПСЖ».
Прогноз на матч «Кёльн» — «Вольфсбург» с коэффициентом 3.55.
- 25 февраля 2023
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 24 февраля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 23 февраля 2023
-
22:00
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00