Кубок России: жеребьёвка 1/4 финала Пути регионов, кто с кем сыграет, все пары

2 марта состоялась жеребьёвка 2-го этапа 1/4 финала Пути регионов в Кубке России. В церемонии приняли участие известный тренер Валерий Газзаев и экс-футболист сборной России Роман Широков.

Лучшие прогнозы на сегодня.

По итогам жеребьёвки сформировались следующие пары:

«Ахмат» (Грозный) — «Краснодар» (Краснодар);

«Пари Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — «Ростов» (Ростов-на-Дону);

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва);

«Акрон» (Тольятти) — «Локомотив» (Москва).

Во втором этапе 1/4 финала Пути регионов Кубка России пары сыграют между собой по одному матчу. В роли хозяев выступят команды, стоящие в парах на первом месте. По итогам этой стадии будут определены четыре полуфиналиста Кубка России по Пути регионов.

Несмотря на то, что «Зениту» выпал непростой соперник, он остаётся основным фаворитом на победу в Кубке России. Поставить на это событие по линии «Фонбет» можно с коэффициентом 3.40. За регистрацию пользователям будет доступен фрибет 2000 рублей в приложении.

Ещё одним претендентом букмекера стал действующий обладатель Кубка России — «Спартак». Поставить на его победу можно за 3.60. Ниже оценены шансы ЦСКА — 5.50. Главным андердогом турнира является «Акрон» — коэффициент 150.

Экспресс с коэффициентом 10.16.

Бускетс стал рекордсменом по количеству участий в «класико».

Осимхен рассказал о взаимоотношениях с Кварацхелией.

Промесу отказали в получении российского гражданства.

Роналду приобрёл новый автомобиль за € 8 млн.