Экспресс на 3 марта с коэффициентом 8.4: РПЛ вернётся с хороводами Гогниева

3 марта пройдут очередные матчи европейских футбольных чемпионатов. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.4 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч РПЛ «Факел» — «Химки» 3 марта

Один из ключевых матчей сезона в плане борьбы за выживание. «Химки» в попытке преодолеть кризис первого круга всерьёз перестроились – клуб расстался с рядом ветеранов, а вместо них подписал молодых игроков и легионеров. Пока сложно сказать, насколько это поможет красно-чёрным перевернуть сезон, но на зимних сборах прогресса видно не было.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Подопечные Спартака Гогниева провели 11 товарищеских матчей в паузу, но смогли выиграть лишь в двух из них – у «Волги» (3:1) и «Пюника» (2:0). В то же время в семи предыдущих играх «Химки» уступили шесть раз, допуская очень много ошибок в обороне. Меньше двух мячей им забил только «Ахмат». «Факел» тоже звёзд с неба не хватал, но выглядел заметно стабильнее – в 10 играх у воронежской команды пять побед.

Важно отметить, что «огнеопасные» ощутимо прибавили в нападении. У них всё так же прекрасная реализация при стандартных положениях, и в шести матчах на сборах меньше двух мячей не забивали. «Факел» хорош на своём поле в РПЛ, сыграв вничью в четырёх последних матчах, а ещё он отбирал очки у «Краснодара», «Ростова» и «Зенита» подряд. Хозяева способны выиграть в первом туре после рестарта – на такой исход коэффициент 1.89.

Прогноз на матч Серии А «Наполи» — «Лацио» 3 марта

«Наполи» всё ближе к своему первому за 33 года золоту чемпионата Италии. Отрыв от «Интера» составляет уже 18 очков, но команда Лучано Спаллетти не расслабляется. В предыдущем туре на выезде был обыгран «Эмполи» (2:0). Свой 19-й гол в чемпионате записал на свой счёт нападающий Виктор Осимхен. Второй бомбардир «Наполи» Хвича Кварацхелия впервые за семь матчей не отметился результативными действиями и был заменён на 71-й минуте. К слову, в игре первого круга, которая состоялась 3 сентября, именно Хвича забил победный гол.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Победа над «Эмполи» стала для «Наполи» седьмой подряд во всех турнирах. На этом отрезке команда ни разу не забивала менее двух мячей и пропустила только один гол.

«Лацио» имеет шансы финишировать вторым в Серии А. Ведь отставание от «Милана» и «Интера» составляет всего два очка. Римляне выиграли две последние игры чемпионата – у «Салернитаны» (2:0) и «Сампдории» (1:0), прервав серию из трёх матчей без побед. Однако стоит учесть уровень соперников, которые обитают на нижних строчках турнирной таблицы. Примечательно, что последние игры «Лацио» выходят очень сдержанными. Лишь в 1 из 11 последних игр римлян во всех турнирах, включая Лигу конференций, было забито более двух мячей. Матч двух тактических гиков Маурицио Сарри и Лучано Спаллетти рискует выйти весьма упорным. Верим в хозяев, но поставим на тотал меньше 2.5 мяча за 1.90.

Прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» Д — «РБ Лейпциг» 3 марта

«Боруссия» после паузы выиграла все девять матчей и пропустила в них семь голов. При том что три пропущены были в самой первой игре с «Аугсбургом», а дальше защитники «шмелей» взяли себя в руки. В Бундеслиге всех соперников, кроме «Майнца», «Боруссия» победила уверенно, а в Лиге чемпионов «Челси» хоть и смог создать ей много проблем, но тоже уступил.

«Лейпциг» терял очки гораздо чаще «шмелей», но у него и сильных соперников хватало. Ничьи с «Баварией» и «Ман Сити» можно смело отнести к неплохим результатам, а вот поражение дома от «Униона» — уже нет. Да и в целом игра у «быков» идёт тяжелее, далеко не со всеми соперниками получается навязать свой футбол. А если «Лейпциг» играет не с позиции силы, то ему становится гораздо тяжелее.

В гостях у «Боруссии» «быкам» будет сложно проявить свои лучшие стороны. «Шмели» сейчас на отличном ходу, их игра оставляет хорошее впечатление, «Лейпциг» для них хоть и сложный, но проходимый соперник. А вот у гостей возникнут неприятности, когда они уткнутся в оборону «шмелей». Предлагаем поставить на победу «Боруссии» за 2.34.

Экспресс на матчи 3 марта

Ставка 1: победа «Факела» в матче с «Химками» за 1.89.

Ставка 2: ТМ 2.5 мяча в матче «Наполи» — «Лацио» за 1.90.

Ставка 3: победа «Боруссии» Д в матче с «Лейпцигом» за 2.34.

Общий коэффициент: 1.89 Х 1.90 Х 2.34 = 8.4.

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