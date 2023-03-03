Экспресс на 3 марта с коэффициентом 8.4: РПЛ вернётся с хороводами Гогниева

3 марта пройдут очередные матчи европейских футбольных чемпионатов. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.4 из встреч, которые будут сыграны сегодня.
Прогноз на матч РПЛ «Факел» — «Химки» 3 марта
Один из ключевых матчей сезона в плане борьбы за выживание. «Химки» в попытке преодолеть кризис первого круга всерьёз перестроились – клуб расстался с рядом ветеранов, а вместо них подписал молодых игроков и легионеров. Пока сложно сказать, насколько это поможет красно-чёрным перевернуть сезон, но на зимних сборах прогресса видно не было.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Подопечные Спартака Гогниева провели 11 товарищеских матчей в паузу, но смогли выиграть лишь в двух из них – у «Волги» (3:1) и «Пюника» (2:0). В то же время в семи предыдущих играх «Химки» уступили шесть раз, допуская очень много ошибок в обороне. Меньше двух мячей им забил только «Ахмат». «Факел» тоже звёзд с неба не хватал, но выглядел заметно стабильнее – в 10 играх у воронежской команды пять побед.
Важно отметить, что «огнеопасные» ощутимо прибавили в нападении. У них всё так же прекрасная реализация при стандартных положениях, и в шести матчах на сборах меньше двух мячей не забивали. «Факел» хорош на своём поле в РПЛ, сыграв вничью в четырёх последних матчах, а ещё он отбирал очки у «Краснодара», «Ростова» и «Зенита» подряд. Хозяева способны выиграть в первом туре после рестарта – на такой исход коэффициент 1.89.
Прогноз на матч Серии А «Наполи» — «Лацио» 3 марта
«Наполи» всё ближе к своему первому за 33 года золоту чемпионата Италии. Отрыв от «Интера» составляет уже 18 очков, но команда Лучано Спаллетти не расслабляется. В предыдущем туре на выезде был обыгран «Эмполи» (2:0). Свой 19-й гол в чемпионате записал на свой счёт нападающий Виктор Осимхен. Второй бомбардир «Наполи» Хвича Кварацхелия впервые за семь матчей не отметился результативными действиями и был заменён на 71-й минуте. К слову, в игре первого круга, которая состоялась 3 сентября, именно Хвича забил победный гол.
Победа над «Эмполи» стала для «Наполи» седьмой подряд во всех турнирах. На этом отрезке команда ни разу не забивала менее двух мячей и пропустила только один гол.
«Лацио» имеет шансы финишировать вторым в Серии А. Ведь отставание от «Милана» и «Интера» составляет всего два очка. Римляне выиграли две последние игры чемпионата – у «Салернитаны» (2:0) и «Сампдории» (1:0), прервав серию из трёх матчей без побед. Однако стоит учесть уровень соперников, которые обитают на нижних строчках турнирной таблицы. Примечательно, что последние игры «Лацио» выходят очень сдержанными. Лишь в 1 из 11 последних игр римлян во всех турнирах, включая Лигу конференций, было забито более двух мячей. Матч двух тактических гиков Маурицио Сарри и Лучано Спаллетти рискует выйти весьма упорным. Верим в хозяев, но поставим на тотал меньше 2.5 мяча за 1.90.
Прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» Д — «РБ Лейпциг» 3 марта
«Боруссия» после паузы выиграла все девять матчей и пропустила в них семь голов. При том что три пропущены были в самой первой игре с «Аугсбургом», а дальше защитники «шмелей» взяли себя в руки. В Бундеслиге всех соперников, кроме «Майнца», «Боруссия» победила уверенно, а в Лиге чемпионов «Челси» хоть и смог создать ей много проблем, но тоже уступил.
«Лейпциг» терял очки гораздо чаще «шмелей», но у него и сильных соперников хватало. Ничьи с «Баварией» и «Ман Сити» можно смело отнести к неплохим результатам, а вот поражение дома от «Униона» — уже нет. Да и в целом игра у «быков» идёт тяжелее, далеко не со всеми соперниками получается навязать свой футбол. А если «Лейпциг» играет не с позиции силы, то ему становится гораздо тяжелее.
В гостях у «Боруссии» «быкам» будет сложно проявить свои лучшие стороны. «Шмели» сейчас на отличном ходу, их игра оставляет хорошее впечатление, «Лейпциг» для них хоть и сложный, но проходимый соперник. А вот у гостей возникнут неприятности, когда они уткнутся в оборону «шмелей». Предлагаем поставить на победу «Боруссии» за 2.34.
Экспресс на матчи 3 марта
Ставка 1: победа «Факела» в матче с «Химками» за 1.89.
Ставка 2: ТМ 2.5 мяча в матче «Наполи» — «Лацио» за 1.90.
Ставка 3: победа «Боруссии» Д в матче с «Лейпцигом» за 2.34.
Общий коэффициент: 1.89 Х 1.90 Х 2.34 = 8.4.
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