«Автомобилист» — «Металлург» Мг: ставка Владимира Плющева на игру Кубка Гагарина

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Автомобилист» — «Металлург» Магнитогорск.

Ставка: победа «Автомобилиста» за 2.21.

«Автомобилист» сравнял счёт в серии, обыграв «Металлург» в четвёртом матче с сухим счётом 4:0. Команда Николая Заварухина правильно отреагировала на два поражения в длинных овертаймах и включилась в нужный момент. Теперь в серии ничья, и она продлится до двух побед. В прошлой игре «Магнитка», которую принято считать одной из самых атакующих команд лиги, удивительным образом потухла в нападении. Ноль заброшенных шайб, несколько впустую потраченных попыток в большинстве — не покидало ощущение, что команда играла в режиме регулярного чемпионата, а не плей-офф. Сможет ли «Металлург» вернуть кубковый облик в пятом матче — большой вопрос.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Ничейный счёт серии подчёркивает равные возможности команд. И «Автомобилист», и «Магнитка» испытывают определённые проблемы. В пятом матче всё-таки поставлю на екатеринбуржцев, которые больше убедили в том, что способны играть на пределе возможностей. Мой прогноз — победа «Автомобилиста» в основное время».

Экспресс с коэффициентом 5.10.

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