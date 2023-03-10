«Автомобилист» — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на игру плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч первого раунда Кубка Гагарина «Автомобилист» — «Металлург».

Ставка: победа «Металлурга» в матче за 2.82.

«В четвёртой игре «Магнитка» выглядела, скажем честно, уныло. Унылость эта и привела к равному счёту 2-2 после четырёх матчей серии. Эта игра добавила штрихов к общему изображению «Металлурга» в нынешнем сезоне. Но назвать сезон законченным не позволяет жизненный опыт. Ведь мы видели точно такую же «Магнитку», которая не пойми как, но всё-таки доползла до Кубка Гагарина. Поэтому оставим пока у стены совковую лопату для закапывания «Магнитки» и обратимся к предстоящему пятому матчу.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Есть чёткое понимание того факта, что счёт в серии 2-2 – это не столько заслуга «Магнитки», сколько недостаток опыта плей-офф у «Автомобилиста». Но ведь будь екатеринбуржцы поопытнее, и «Магнитка» играла бы по-другому. Дилемма, понимаешь… Что же нам ждать при таких привходящих в пятой игре? Думаю, ждать нам следует немного другую «Магнитку» — по крайней мере, не такую демотивированную, какой она была в четвёртом матче. Будет веселее «Магнитка» — будет веселее игра, будет больше заброшенных шайб в обе стороны. Поэтому тотал в предстоящем матче предлагаю отсчитывать от 4.5 и до небес.

А дальше начинается нечто непонятное. Мне почему-то кажется, что «Магнитке» опять улыбнётся Фортуна и где-то дико повезёт – причём там, где никто не ожидает. И благодаря этому «Магнитка» возьмёт третью победу в серии, которую совсем не заслужит», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 5.10.

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