Эксперты назвали шансы «Спартака» победить в РПЛ после выигрыша у «Факела»

В выходные завершился очередной, 19-й тур РПЛ. Дуэт лидеров синхронно победил 3:2, причём упустив по ходу матчей преимущество в два гола: «Зенит» одолел «Химки», а «Спартак» — «Факел». Таким образом, команды по-прежнему разделяет в турнирной таблице восемь очков.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры не изменили котировок на чемпионство после завершения тура. Поставить на чемпионство «Зенита» можно с коэффициентом 1.03, это примерно 95% вероятности. Сделать ставку на то, что чемпионом станет «Спартак», можно за 15.00 (7%). Шансы остальных команд оцениваются котировками от 75.00.

В 20-м туре РПЛ «Зенит» на выезде сыграет с ЦСКА, а «Спартак» отправится в гости в Оренбург.

Экспресс с коэффициентом 5.29.

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