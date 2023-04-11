«Бенфика» — «Интер»: прогноз Андрея Тихонова на матч Лиги чемпионов с коэффициентом 6.40

Известный в прошлом футболист Андрей Тихонов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Интер».

Ставка: победа «Бенфики» в два мяча за 6.40.

«Интер» в четырёх последних матчах Серии А набрал всего одно очко. Проиграл даже «Специи», упустил победу с «Салернитаной». В результате руководство клуба задумалось о смене тренера. Этот поединок с «Бенфикой» станет решающим для Симоне Индзаги. Такие ситуации уверенности в себе команде и наставнику не добавляют, конечно. Особенно на фоне успешной во всех смыслах «Бенфики», которая и в чемпионате чувствует себя прекрасно, и в этой Лиге чемпионов пока ещё не проигрывала.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Первый матч четвертьфинала пройдёт на её поле, поэтому ей сразу нужно делать максимальный задел перед ответной игрой. Думаю, скромничать она не будет, зная о проблемах миланцев, и попытается выиграть минимум в два мяча. Чем может ответить на это «Интер»? Может отдать мяч и выстроиться в плотную оборону, как он сделал это в гостевом матче с «Порту», добыв необходимые нули на табло. Но у «Порту» не было такого богатого выбора забивных нападающих, как у «Бенфики», — сказал Тихонов.

Экспресс с коэффициентом 6.96.

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