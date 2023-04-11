«Бенфика» — «Интер»: прогноз Андрея Тихонова на матч Лиги чемпионов с коэффициентом 6.40

Известный в прошлом футболист Андрей Тихонов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Интер».
Ставка: победа «Бенфики» в два мяча за 6.40.
«Интер» в четырёх последних матчах Серии А набрал всего одно очко. Проиграл даже «Специи», упустил победу с «Салернитаной». В результате руководство клуба задумалось о смене тренера. Этот поединок с «Бенфикой» станет решающим для Симоне Индзаги. Такие ситуации уверенности в себе команде и наставнику не добавляют, конечно. Особенно на фоне успешной во всех смыслах «Бенфики», которая и в чемпионате чувствует себя прекрасно, и в этой Лиге чемпионов пока ещё не проигрывала.
Первый матч четвертьфинала пройдёт на её поле, поэтому ей сразу нужно делать максимальный задел перед ответной игрой. Думаю, скромничать она не будет, зная о проблемах миланцев, и попытается выиграть минимум в два мяча. Чем может ответить на это «Интер»? Может отдать мяч и выстроиться в плотную оборону, как он сделал это в гостевом матче с «Порту», добыв необходимые нули на табло. Но у «Порту» не было такого богатого выбора забивных нападающих, как у «Бенфики», — сказал Тихонов.
Экспресс с коэффициентом 6.96.
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