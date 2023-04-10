«Бенфика» — «Интер». Со дна Индзаги ещё не постучали

11 апреля 2023 года состоится матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бенфика» — «Интер». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами лиссабонцев: поставить на победу португальского клуба можно с коэффициентом 2.15. Шансы итальянцев оценены в 3.80. Заключить пари на ничью предлагается за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Интер» 11 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Бенфика» — «Интер» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками «Фонбет» в 1.70. Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бенфика» — «Интер» (11.04.2023)

Во вторник вечером миланский «Интер» в Лиссабоне сыграет с «Бенфикой» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Сказать, что «нерадзурри» находятся в ужасной форме перед этой игрой — значит не сказать ничего. Безвыигрышная серия «Интера» достигла уже шести игр. Команда побеждала в последний раз больше месяца назад: с тех пор три поражения и три ничьих во всех турнирах. Вот и в минувшие выходные «Интер» не смог обыграть скромную «Салернитану» (1:1). Давление на главного тренера Симоне Индзаги растёт.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Интер» прошёл другой португальский клуб — «Порту». В этом противостоянии всё решил единственный мяч, который забил Ромелу Лукаку.

В свою очередь, «Бенфика» завершила свою 16-матчевую беспроигрышную серию в матче с «Порту» в минувшие выходные. «Орлы» уступили 1:2, но по-прежнему довольно уверенно лидируют в португальской Примейре.

Лучшие прогнозы на Лигу чемпионов.

«Интер» в этом сезоне слабо играет на выезде. Шесть побед, шесть ничьих и семь поражений. У команды Индзаги отрицательная разница мячей: 27:31. Более того, в последнее время миланцам очень тяжело даются голы. В последних шести матчах во всех турнирах они забили всего три гола.

«Бенфика» дома одержала 18 побед в 21 матче. «Орлы» забили 64 гола, пропустив всего 18. В девяти играх «Бенфика» не пропускала.

В первом матче 1/4 финала Роджер Шмидт не сможет рассчитывать на травмированных нападающих Александра Баха и Гонсалу Гедеша. Под вопросом появление на поле Михайло Ристича и Юлиана Дракслера. У итальянского коллектива не сыграет Хакан Чалханоглу, который восстанавливается после травмы бедра. Есть проблемы со спиной у Михала Шкриньяра.

«Бенфика» очень хороша дома, а у «Интера» нет особенных предпосылок к завершению неудачной серии. Да, «орлы» проиграли в выходные на внутренней арене, но это был матч с сильным соперником, да и подсознательно наверняка Шмидт думал уже об игре с миланцами. Поставим на победу «Бенфики» за 2.15 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит всем фрибет 2000 рублей, нужно только выполнить простое условие.

Ставка: победа «Бенфики» за 2.15.

Экспресс с коэффициентом 5.61.

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