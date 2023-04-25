«Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас».
Ставка: «Вулверхэмптон» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.69.
«Кажется, эффект от прихода Ходжсона, или, точнее, ухода Виейра, постепенно ослаб. После трёх побед кряду «орлы» выдали довольно серый матч с «Эвертоном», где довольствовались нулевой ничьей и вряд ли заслуживали большего. Отсутствие Захи тоже, конечно, фактор, но, похоже, не главный.
«Волки» уступили «Лестеру», но впечатление от их игры не было таким удручающим. Им явно не хватает креатива в центре поля и завершителей атак, притом что в целом структура игры уже более-менее налажена.
Скорее всего, игра не получится слишком зрелищной и если кто и победит, то наверняка хозяева», — сказал Петросьян.
Экспресс с коэффициентом 7.20.
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