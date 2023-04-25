«Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас».

Ставка: «Вулверхэмптон» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.69.

«Кажется, эффект от прихода Ходжсона, или, точнее, ухода Виейра, постепенно ослаб. После трёх побед кряду «орлы» выдали довольно серый матч с «Эвертоном», где довольствовались нулевой ничьей и вряд ли заслуживали большего. Отсутствие Захи тоже, конечно, фактор, но, похоже, не главный.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Волки» уступили «Лестеру», но впечатление от их игры не было таким удручающим. Им явно не хватает креатива в центре поля и завершителей атак, притом что в целом структура игры уже более-менее налажена.

Англия - Премьер-лига. 33-й тур 25 апреля 2023, вторник. 21:30 МСК Вулверхэмптон Вулверхэмптон Не начался Кристал Пэлас Лондон Кто победит в основное время? П1 X П2

Скорее всего, игра не получится слишком зрелищной и если кто и победит, то наверняка хозяева», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 7.20.

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