РПЛ при поддержке Winline учредила ежегодную футбольную премию

Российская премьер-лига при поддержке компании Winline учредила ежегодную футбольную премию – Winline герои РПЛ. Её обладателями станут лучшие футболисты, тренеры, менеджеры и другие представители футбольной индустрии.
Первая в истории торжественная церемония вручения премии пройдёт 4 июня 2023 года в концертном зале «Барвиха» в Москве. Основная цель премии — популяризация российского футбол среди широкой аудитории.
Механика выбора обладателей премии охватит всё футбольное сообщество страны. К голосованию за лучших будут привлечены болельщики, журналисты, футбольные эксперты, клубные менеджеры и руководители, а также главные тренеры и капитаны команд РПЛ.
«Новая премия должна стать не только самым статусным торжественным событием в нашем футболе, но и новым инструментом популяризации игроков, клубов и чемпионата России в целом. Совместно с генеральным партнером РПЛ, компанией Winline мы разрабатываем линейку новых маркетинговых решений, направленных на повышение зрительского интереса к российскому футболу. Премия Winline Герои РПЛ – один из таких продуктов», — заявил директор департамента маркетинговых коммуникаций РПЛ Антон Фетисов.
Голосование пройдёт в три этапа с 12 мая по 2 июня 2023 года на специальной онлайн-платформе. На первом этапе журналисты ведущих спортивных изданий и популярные футбольные блогеры сформируют лонг-лист претендентов. По итогам второго этапа, на котором будут голосовать болельщики, сформируют шорт-лист номинантов. Победителей премии определят на третьем этапе голосования главных тренеров и капитанов команд РПЛ, а также специального жюри, в которое войдут футбольные эксперты, руководители РПЛ и РФС. Будут учтены и результаты болельщиков. Премию вручат в следующих номинациях.
Категория «Спорт»: Лучший игрок сезона (MVP), Лучший тренер сезона, Лучший защитник, Лучший гол сезона, Лучший ассист сезона, Лучший нападающий сезона, Лучший полузащитник сезона, Лучший вратарь сезона.
Категория «Маркетинг»: Самый медийный игрок сезона, Лучший комментатор сезона, Лучший Match Day, Лучшее промо к матчу, Лучший социальный проект, Лучший мерч.
«Winline герои РПЛ – важный шаг навстречу признания заслуг футболистов и тренеров, а также всех тех, кто делает продукт под названием чемпионат России по футболу. Уверен, со временем премия прочно укоренится в традиции российского футбола и станет нашим футбольным «Оскаром». Мы в Winline гордимся тем, что являемся частью создания новой страницы в истории лиги», — подчеркнул директор по маркетингу Winline Александр Запольских.
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