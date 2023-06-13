Александр Бублик — Давид Гоффен: ставка Надежды Петровой на игру турнира в Хертогенбосхе

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова дала прогноз на матч турнира в Хертогенбосхе Александр Бублик – Давид Гоффен.

Ставка: победа Бублика 2:1 за 3.00.

«25-летний уроженец Сестрорецка, который с 2016 года представляет Казахстан, сейчас занимает 47-е место в мировом рейтинге, а всего за карьеру выиграл один турнир. Правда, не на траве. И в Хертогенбосхе он вряд ли способен пройти далеко. Но Давида Гоффена он обыграть может. Очевидно, что лучшие годы 32-летнего бельгийца остались позади. Некогда седьмой в мировом рейтинге, сейчас он располагается на 126-й строчке и играет не очень много. При этом шесть титулов у него есть. Однако среди них нет ни одного на траве.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В очных матчах оба раза, и только на харде, побеждал Гоффен. Последняя встреча состоялась в этом сезоне, где Давид взял верх над пятым сеяным на том турнире в Окленде Бубликом. То есть у Александра имеется на бельгийца «большой зуб». И когда, если не сейчас, брать реванш? Конечно, встреча будет непростой для обоих теннисистов, но Бублик всё-таки возьмёт верх. В трёх партиях. Ставим на этот исход», — сказала Петрова.

Экспресс с коэффициентом 9.83.

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