Бельгия — Австрия: ставка Александра Мостового на отборочный матч чемпионата Европы

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Бельгия — Австрия.

Ставка: обе забьют за 1.90.

«Бельгия и Австрия встретятся в третьем раунде отбора Евро-2024. Я не вижу тут бельгийцев очевидными фаворитами. Как по мне, австрийцы способны навязать борьбу своему сопернику.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сейчас Австрия лидирует в группе отбора на чемпионат Европы. Команда в двух турах обыграла Азербайджан (4:1) и Эстонию (2:1). Однако ещё не все соперники успели сыграть в двух турах, так что в таблице отрыв подопечных Рангника от преследователей может и сократиться.

А вот Бельгия пока провела только один матч в рамках этой квалификации. В нём сборная выиграла у Швеции со счётом 3:0. «Красные дьяволы» всё ещё переживают не лучшие времена – «золотое поколение» уже почти состарилось, многих игроков можно назвать ветеранами. Грядёт новое поколение молодых футболистов. Особенно это было заметно на прошедшем чемпионате мира в Катаре.

Австрия — довольно-таки крепкая команда. Да, на чемпионат мира — 2022 она не пробилась. Но уровень подопечных Рангника всё равно остаётся достаточно неплохим на данный момент. Ведь сейчас команда идёт на серии викторий.

Я не думаю, что Бельгия тут точно выиграет и сделает это с сухим счётом. Скорее всего, Австрия сможет оказать сопротивление своему сопернику. Ставлю на то, что обе команды забьют», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 7.54.

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