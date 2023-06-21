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Сафиуллин — Штруфф: эксперты назвали шансы россиянина выйти во второй круг турнира в Галле

Сафиуллин — Штруфф: эксперты назвали шансы россиянина выйти во второй круг турнира в Галле
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21 июня состоится матч первого круга турнира категории ATP-500 в Галле (Германия) в мужском одиночном разряде между россиянином Романом Сафиуллиным и немцем Ян-Леннардом Штруффом. Начало встречи запланировано на 13:00 мск.

Фаворитом предстоящего матча букмекеры считают Штруффа. Победу немецкого теннисиста оценили коэффициентом 1.50. Успех Сафиуллина идёт за 2.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Победа Романа с форой (+3.5) идёт за 1.57, а фора (-3.5) на Штруффа оценивается коэффициентом 2.25. На общий тотал меньше 22.5 гейма можно поставить за 2.00, а на тотал больше 22.5 — за 1.72.

Галле. 1-й круг
21 июня 2023, среда. 13:00 МСК
Роман Сафиуллин
99
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Ян-Леннард Штруфф
21
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф

Роман Сафиуллин и Ян-Леннард Штруфф ранее не встречались друг с другом. Действующий победитель турнира в Галле — поляк Хуберт Хуркач.

Экспресс с коэффициентом 10.24.

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