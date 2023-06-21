Сафиуллин — Штруфф: эксперты назвали шансы россиянина выйти во второй круг турнира в Галле

21 июня состоится матч первого круга турнира категории ATP-500 в Галле (Германия) в мужском одиночном разряде между россиянином Романом Сафиуллиным и немцем Ян-Леннардом Штруффом. Начало встречи запланировано на 13:00 мск.
Фаворитом предстоящего матча букмекеры считают Штруффа. Победу немецкого теннисиста оценили коэффициентом 1.50. Успех Сафиуллина идёт за 2.60.
Победа Романа с форой (+3.5) идёт за 1.57, а фора (-3.5) на Штруффа оценивается коэффициентом 2.25. На общий тотал меньше 22.5 гейма можно поставить за 2.00, а на тотал больше 22.5 — за 1.72.
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Роман Сафиуллин и Ян-Леннард Штруфф ранее не встречались друг с другом. Действующий победитель турнира в Галле — поляк Хуберт Хуркач.
Экспресс с коэффициентом 10.24.
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