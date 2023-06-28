Англия — Германия: смотри бесплатно прямую трансляцию матча Евро U21!

28 июня пройдёт матч группового этапа молодёжного чемпионата Европы Англия — Германия. Начало — в 19:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.

Англичане уже в плей-офф, а Германия на грани вылета! Сборной Германии нужна только победа и вера в сборную Израиля, которая должна не проиграть Чехии. Смогут ли немцы пройти дальше?

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