Англия — Германия: смотри бесплатно прямую трансляцию матча Евро U21!
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28 июня пройдёт матч группового этапа молодёжного чемпионата Европы Англия — Германия. Начало — в 19:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.
Англичане уже в плей-офф, а Германия на грани вылета! Сборной Германии нужна только победа и вера в сборную Израиля, которая должна не проиграть Чехии. Смогут ли немцы пройти дальше?
Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию матча молодёжного чемпионата Европы Англия — Германия.
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