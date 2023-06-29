Представляем вашему вниманию прогноз на матч турнира в Бад-Хомбурге Катержина Синякова — Людмила Самсонова.
Ставка: победа Самсоновой в двух сетах за 2.02.
В этом матче вновь есть очевидный фаворит. Катержина Синякова в некотором роде находится на пике своих возможностей, стараясь одержать первую значимую победу в сезоне. И всё бы хорошо, но чешка допускает слишком много ошибок. Она плохо играет на приёме, а на траве по-прежнему чувствует себя неуютно. В Берлине Синякова выбыла в первой же игре, не взяв ни одного гейма на чужой подаче, а в двух матчах в Бад-Хомбурге сделала десять двойных ошибок.
Пока соперницы прощали, но этого точно не сделает Людмила Самсонова, у которой отличные показатели на травяном покрытии в карьере. Она умеет играть аккуратно, когда это необходимо, при этом всегда действует агрессивно, заметив рассеянность соперниц. У неё очень сильная подача, которую она не всегда способна контролировать сама, однако Синяковой с таким давлением не справиться. Поэтому предлагаем ставку на победу Людмилы Самсоновой в двух сетах с коэффициентом 2.02.
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Экспресс с коэффициентом 15.13.
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