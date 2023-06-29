Прогноз на матч Кубка Либертадорес «Палмейрас» — «Боливар» с коэффициентом 9.40

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Кубка Либертадорес «Палмейрас» — «Боливар».

Ставка: ничья за 9.40.

Обе команды уже гарантировали себе участие в плей-офф, однако победа любой из сторон обеспечит ей первое место в группе C и более удобного соперника в 1/8 финала Кубка Либертадорес.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Начав июнь с трёх побед подряд и увеличив свою беспроигрышную серию до 10 матчей, «Палмейрас» затем умудрился проиграть в чемпионате Бразилии «Баии» и «Ботафого» (оба матча — 0:1). Зелёно-белые являются трёхкратными победителями Кубка Либертадорес. В этом матче они будут стремиться отомстить «Боливару» за поражение в матче 1-го тура группового этапа со счётом 1:3.

«Боливар» на выходных продлил беспроигрышную серию во всех соревнованиях до пяти матчей, одержав комфортную домашнюю победу над «Реалом Санта-Крус» (3:0) в чемпионате Боливии. Боливийский клуб вышел в плей-офф Кубка Либертадорес впервые с 2014 года. «Боливар» выиграл лишь 2 из последних 10 выездных матчей во всех турнирах. Однако гостям хватит и ничьей, чтобы обеспечить себе первое место в группе C. Гости приедут в Бразилию в приподнятом настроении. «Боливар» сумеет добыть нужный им результат в ярком и результативном матче.

Экспресс с коэффициентом 15.13.

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