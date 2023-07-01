Прогноз на финал турнира в Истбурне Мэдисон Кис — Дарья Касаткина

Представляем вашему вниманию прогноз на матч турнира в Истбурне Мэдисон Кис – Дарья Касаткина.

Ставка: три сета в матче за 2.38.

Эксперты не берутся называть очевидного фаворита данной встречи, однако небольшое предпочтение отдают американке. С этим до недавних пор можно было поспорить, так как сезон у Мэдисон Кис получался не самый яркий, но победа над Кори Гауфф всё изменила. Кис великолепно действует на первой подаче, у неё мягкий приём и почти нет двойных ошибок. Если ей удастся сохранить этот же настрой, то за трофей борьба развернётся нешуточная.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В то же время Дарья Касаткина может ответить сопернице во всём. На пути к финалу россиянка прошла больше статусных спортсменок и всегда выглядела уверенно. Она хороша на линии и умело контролирует полёт мяча, поэтому нет сомнений, что теннисистки не будут осторожничать. На результат в такой игре ставить рискованно, но затянуться она может. Рассмотрим тотал сетов больше 2.5 с коэффициентом 2.38.

Экспресс с коэффициентом 6.82.

Джокович: не позволяю себе называть себя величайшим теннисистом в истории.

Янчук: не могу назвать Медведева одним из фаворитов Уимблдона.

Касаткина рассказала о травме, которую получила в полуфинале турнира в Истбурне.