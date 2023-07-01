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Прогноз на финал турнира в Истбурне Мэдисон Кис — Дарья Касаткина

Прогноз на финал турнира в Истбурне Мэдисон Кис — Дарья Касаткина
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Представляем вашему вниманию прогноз на матч турнира в Истбурне Мэдисон КисДарья Касаткина.

Ставка: три сета в матче за 2.38.

Эксперты не берутся называть очевидного фаворита данной встречи, однако небольшое предпочтение отдают американке. С этим до недавних пор можно было поспорить, так как сезон у Мэдисон Кис получался не самый яркий, но победа над Кори Гауфф всё изменила. Кис великолепно действует на первой подаче, у неё мягкий приём и почти нет двойных ошибок. Если ей удастся сохранить этот же настрой, то за трофей борьба развернётся нешуточная.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В то же время Дарья Касаткина может ответить сопернице во всём. На пути к финалу россиянка прошла больше статусных спортсменок и всегда выглядела уверенно. Она хороша на линии и умело контролирует полёт мяча, поэтому нет сомнений, что теннисистки не будут осторожничать. На результат в такой игре ставить рискованно, но затянуться она может. Рассмотрим тотал сетов больше 2.5 с коэффициентом 2.38.

Истбурн (ж). Финал
01 июля 2023, суббота. 14:40 МСК
Мэдисон Кис
25
США
Мэдисон Кис
М. Кис
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
4 		   
1 		   
         
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Экспресс с коэффициентом 6.82.

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Касаткина рассказала о травме, которую получила в полуфинале турнира в Истбурне.

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