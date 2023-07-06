Прогноз на игру второго круга Уимблдона Мирра Андреева — Барбора Крейчикова

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Уимблдона Мирра Андреева — Барбора Крейчикова.
Ставка: победа Андреевой с форой (+4.5) за 1.81.
16-летняя Мирра Андреева проводит свой первый Уимблдон в карьере. Дебют уже можно назвать отличным — она уверенно прошла квалификацию и первый круг. Россиянка обыграла Сиюй Ван со счётом 6:4, 3:6, 7:5. Мирра отметилась точной первой подачей — четыре эйса при четырёх двойных ошибках. На момент победы возраст Андреевой составил 16 лет и два месяца. Точно в таком же возрасте на этом турнире впервые отличилась великая теннисистка Мария Шарапова.
Крейчикова довольно быстро адаптировалась к травяным кортам. Ей удалось добиться хорошего результата — финала турнира в Бирмингеме. Выиграть титул Барборе не удалось, поскольку на пути встала непреодолимой преградой Елена Остапенко. В первом раунде Уимблдона Крейчикова легко выиграла в матче с Уотсон — 2:0.
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Крейчикова является фаворитом, но недооценивать дерзкую дебютантку из России будет ошибкой. Мирра отлично подготовлена физически, и в её технике практически нет пробелов. Отсутствие опыта она с лихвой компенсирует мотивацией. Лёгкой прогулки в этом матче у Крейчиковой не будет. Рекомендуем рассмотреть ставку на победу Андреевой с форой (+4.5).
Экспресс с коэффициентом 8.86.
Мирра Андреева повторила рекорд Марии Шараповой на Уимблдоне.
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