Мирра Андреева — Барбора Крейчикова. Юную россиянку не взять опытом

16-летняя теннисистка совершает сенсацию за сенсацией. Её не пугает даже 11-я ракетка мира.

6 июля Мирра Андреева и Барбора Крейчикова сыграют в матче второго круга Уимблдона. Начало — не ранее 16:30 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фавориткой чешку, коэффициент на её победу составляет 1.32. На успех россиянки можно поставить в букмекерских конторах за 3.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Мирра Андреева — Барбора Крейчикова 6 июля 2023 года

Аналитики считают, что матч второго круга Уимблдона Мирра Андреева — Барбора Крейчикова получится упорным: ставки на тотал больше 20.5 гейма принимаются за 1.75, а тотал меньше 20.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.00. Заключить пари на третий сет в букмекерских конторах можно за 2.50.

Анализ и прогноз на матч второго круга Уимблдона Мирра Андреева — Барбора Крейчикова (06.07.2023)

Постепенно набирает обороты 136-й розыгрыш самого популярного теннисного турнира. На 6 июля запланировано множество интересных матчей второго круга. Среди прочих выделяется встреча между российской восходящей звездой Миррой Андреевой и 11-й ракеткой мира Барборой Крейчиковой.

Для Мирры турнир стартовал ещё в конце прошлого месяца. Сначала ей пришлось обыграть в квалификации Росу Висенс Мас (6:3, 6:1), Хлоэ Паке (6:1, 6:2) и Тамару Корпач (7:5, 5:7, 6:2). Следом, в игре первого круга, российская спортсменка победила Сиюй Ван (6:4, 3:6, 7:5).

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16-летняя теннисистка прогрессирует невероятными темпами. В начале сезона она дошла до финала молодёжного Открытого чемпионата Австралии, в котором обидно уступила соотечественнице Алине Корнеевой (7:6, 6:4, 5:7). После этого Мирра решила попробовать свои силы во взрослом теннисе и не прогадала.

Андреева очень здорово выступила на турнире WTA-1000 в Мадриде. Она дошла до четвёртого круга, уверенно обыграв на предыдущих стадиях ряд сильных соперниц — Лейлу Фернандес, Беатрис Хаддад-Майю и Магду Линетт. Дальше не пустила вторая ракетка мира — Арина Соболенко.

Затем россиянка дошла до третьего круга «Ролан Гаррос», в котором проиграла финалистке «Ролан Гаррос» 2022 года Кори Гауфф — 7:6, 1:6, 1:6. То, что Мирра смогла взять один сет у обладательницы 11 титулов WTA, имеющей гораздо больший опыт и прекрасно чувствующей себя на грунте, говорит о многом.

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В предстоящем матче Андрееву ждёт очень сильная соперница. В 2021 года Барбора Крейчикова стала победительницей Открытого чемпионата Франции. Также она неоднократно доходила по четвертьфиналов и четвёртого круга на турнирах «Большого шлема».

В этом сезоне у Барборы уже есть один трофей. Она выиграла WTA-1000 в Дубае. Победила чешская спортсменка ряд представительниц топ-30 мирового рейтинга — Ирину Бегу, Дарью Касаткину, Петру Квитову, Арину Соболенко, Джессику Пегулу и, наконец, первую ракетку мира Игу Свёнтек.

После этого Крейчикова не лучшим образом выступила в ряде грунтовых турниров, в частности на «Ролан Гаррос». Зато она отменно сыграла на травяном турнире категории WTA-250 в Бирмингеме. 27-летняя теннисистка дошла до финала, в котором проиграла в упорной борьбе Елене Остапенко (6:7, 4:6).

На Уимблдоне Барбора стартовала с уверенной победы над Хитер Уотсон со счётом 6:2, 7:5. Примечательно, что в преддверии самого популярного теннисного турнира она отказалась от участия в WTA-500 в Истбурне. Крейчикова решила поберечь силы. И, как кажется, не зря.

Скорее всего, предстоящий матч получится упорным. Выявить в нём фаворита, на наш взгляд, не представляется возможным. Барбора набрала очень хороший ход на последнем отрезке сезона, но она может недооценить талантливую 16-летнюю россиянку и напороться на поражение.

В то же время Мирра потратила немало сил для того, чтобы пробраться во второй круг Уимблдона. Хочется верить, что она будет продолжать радовать великолепными выступлениями и яркими победами. Тем не менее у Андреевой пока что не так много опыта, а также есть в чём прибавлять в плане техники.

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При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки, на наш взгляд, выглядит ТБ 20.5 гейма за коэффициент 1.75. Не исключено, что игра затянется на три сета и закончится огненной развязкой. Обе теннисистки обладают твёрдым характером. Ждём красивый теннис, а также упорную борьбу.

Прогноз и ставка на матч второго круга Уимблдона Мирра Андреева — Барбора Крейчикова 6 июля 2023 года

Мирра прибавляет с каждым новым матчем. Она очень талантливая и перспективная теннисистка. Андреева уже доказала, что способна не только навязывать борьбу, но и обыгрывать сильных соперниц. Другое дело, что Барбора Крейчикова очень здорово выступила на травяном турнире в Бирмингеме и уверенно стартовала на Уимблдоне. Она опытнее, успешнее и стабильнее россиянки. Видится, что у спортсменок примерно одинаковые шансы на победу. Полагаем, матч пройдёт в упорной борьбе. Надеемся, победу в нём всё же одержит 16-летняя подрастающая звезда.

Ставка: тотал больше 20.5 гейма за 1.75.

Экспресс с коэффициентом 7.41.

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