Представляем вашему вниманию прогноз на матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Партизани» – БАТЭ.

Ставка: победа «Партизани» за 2.65.

«Партизани» стал чемпионом Албании впервые за четыре года и всего второй раз в XXI веке. В последнее годы еврокубковые матчи для «Партизани» складываются неудачно. Лишь однажды за последние шесть лет клубу из Тираны удалось пройти хотя бы один раунд, когда два года назад в соперники по Лиге конференций попался молдавский «Сфынтул Георге». В прошлом сезоне «Партизани» был остановлен грузинским «Сабуртало», который был сильнее в серии пенальти.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Партизани» готовится к сезону с середины июня. За это время клуб успел провести два товарищеских матча, победив македонскую «Стругу» (1:0), а затем уступив косовскому «Балкани» (1:2). Примечательно, что тренерскому штабу БАТЭ не удалось раздобыть видеозапись этих матчей и они готовятся к команде по видеозаписям минувшего сезона.

Минули времена, когда БАТЭ побеждал в еврокубках «Баварию», «Рому» и «Арсенал». Вот уже четыре года подряд БАТЭ не может завоевать золотые медали чемпионата, а выступления в еврокубках последние три года заканчиваются в первом же раунде. В текущем сезоне в чемпионате Беларуси БАТЭ занимает только четвёртое место, проводя один из худших сезонов в своей истории. Не добавляют оптимизма и финансовые и транспортные проблемы клуба. Из-за экономии средств команда добиралась в Албанию больше суток – на автобусе через Ригу и самолётом через Франкфурт. Сочетание всех этих неприятных факторов позволяет албанскому чемпиону зацепить победу в первой встрече.

При этом первый матч выйдет нерезультативным – в 10 из 12 последних домашних играх «Партизани» в еврокубках забивалось не более двух мячей. Можно выбрать победу хозяев без дополнительных условий, на неё дают неплохой коэффициент.

Экспресс с коэффициентом 15.00.

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